周潤發重情義宴請老同事 坐地大合照不扭捏

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星、70歲「發哥」周潤發親民作風多年不變，深受香港民眾愛戴，近日低調宴請昔日TVB外景組近百名老同事聚餐，TVB綠葉藝人洪一鳴事後分享當晚照片，大讚發哥有心重情義。

洪一鳴以「TVB舊同事聚餐」分享當天照片並寫下：「在場大部分人起碼都認識35年以上，非常難得聚會，多謝發哥請客。」從照片可見，發哥當日打扮樸實低調，身穿黑色運動外套頭戴黑色鴨舌帽，雖然已屆七旬面色紅潤，臉上始終親切笑容，狀態極佳。

聚會中，發哥完全沒有巨星架子，不斷與昔日「戰友們」溫馨合照還親自舉起手機，笑容燦爛記錄這難忘時刻，可見與老同事關係依然緊密融洽。

港媒報導，這場聚會在某酒樓舉行，雖宴請近百人但場面毫不鋪張，足見發哥細心與念舊，即使早已成為國際巨星，依然心繫當年一同在電視台打拚的舊同事，有人感動說：「發哥這份長情與義氣，再次印證了他為何能多年來一直深受演藝圈及大眾敬重。」

