周潤發闖蕩好萊塢沒爆紅 向華強揭「關鍵原因」指這巨星能成功：稀缺性

娛樂中心／綜合報導

周潤發曾經前往好萊塢發展卻未爆紅。（圖／翻攝自微博）

香港影帝周潤發（發哥）憑藉《英雄本色》、《賭神》系列電影紅遍華語影壇多年，當年進軍好萊塢一度引發高度關注，然而最終卻未能如預期在國際市場闖出代表作。近日，影視大亨向華強於個人社群開影片分享往事，首度公開談及周潤發當年好萊塢發展不順的真正原因，相關話題再度掀起網友討論。

向華強繼向太之後也開始分享短影音分享演藝圈內幕。（圖／翻攝自微博）

影視大亨向華強繼向太之後開始拍短影音分享演藝圈內幕以及個人觀察，引發不少粉絲追蹤。他在最新的影片中提到，周潤發外型出眾、演技精湛，在亞洲市場自然是頂級巨星，然而放眼好萊塢，這些優勢卻未必能形成決定性關鍵。他直言：「周潤發好看、演技好沒錯，可是在好萊塢，這種條件的人太多了。」

向華強坦言周潤發這類型的演員，在好萊塢多得是。（圖／翻攝自抖音畫面）

回顧周潤發的演藝歷程，他早年在電視圈走紅後，轉戰電影後更憑多部作品奠定影帝地位，不僅獎項肯定不斷，也成為亞洲市場最具號召力的一線演員。1995年起，他決定進軍好萊塢，為此花了多年時間學英文、適應當地拍片節奏，展現十足誠意。

然而，首部好萊塢作品《替身殺手》上映後反應平平，而演出也未能帶來突破性代表作，最終還是選擇將重心放回華語市場，繼續接拍港片或者是中外合拍作品。對此，向華強認為，關鍵在於「不可取代性」。

李小龍才是真正美國影壇稀缺的人才（圖／翻攝自IG @therealshannonlee、國家影視聽中心提供）

他進一步分析，真正能在好萊塢站穩腳步的華人演員，必須擁有當地市場沒有的獨特價值，「像李小龍那樣的真功夫動作片，才是好萊塢真正缺的東西。」在他看來，李小龍之所以能成功，正是因為其動作表演具有高度稀缺性，無法被輕易複製。向華強的說法也讓不少網友重新思考，華語演員闖蕩國際市場，確實是有一定的難度。

