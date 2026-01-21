周潤發降級陪跑 親率「銀髮跑團」完賽10K馬拉松

周潤發已多次參加馬拉松比賽，如今成績距離70至74歲組的世界紀錄僅差5分鐘。（微博圖片）

2026年香港馬拉松於上週末圓滿落幕，賽道上最引人注目的，莫過於70歲影帝周潤發（發哥）第四度參賽，但他這一次的重心不在個人成績，而是選擇親自領航一支平均年齡超過70歲的「銀髮跑團」，全員以2小时00分23秒攜手衝線，周潤發用溫暖的陪伴，跑出了一段超越競技、鼓舞人心的佳話。

原計劃挑戰個人半馬紀錄的周潤發，最終主動從半馬「降級」至10公里項目。此舉是為了陪伴多位資深藝人好友完成賽事。這支隊伍包括在發哥指導下成功減重35公斤後首戰馬拉松的鄭則仕（74歲）、劉江（79歲），以及76歲的鮑起靜。四人年齡總和接近300歲，最終全體以2小時00分23秒的成績攜手衝線，以行動向公眾詮釋了「運動無關乎年齡」的全民健康精神。

周潤發帶領多位年逾70歲的資深藝人，參加10公里迷你馬拉松，全員以約2小時成績衝線。（翻攝自小紅書）

「銀髮跑團」的成功完賽，背後是周潤發十年如一日的自律與強大感染力。他從60歲為緩解拍戲傷痛開始跑步，十年來堅持每日5公里晨跑，飲食少飯多菜，將BMI穩定在19.8。發哥的馬拉松成績亦穩步突破：從2023年首戰10公里（1小時03分58秒），到2025年半馬刷新個人紀錄至2小時24分33秒，距70至4歲年齡組世界紀錄僅差5分鐘，展現了「逆齡」的傳奇。

劉嘉玲也是周潤發跑步團成員。（翻攝自周潤發微博）

發哥不僅自身鍛鍊，更成為影視圈的健康「領跑者」。在發哥的鼓勵與指導下，74歲的鄭則仕通過10個月系統性訓練，從135公斤減至100公斤，並成功戰勝糖尿病困擾，完成了人生的首個10公里挑戰。劉嘉玲、譚詠麟等明星也經常與他結伴跑步。

2018年周潤發以私人行程為名來台宣傳電影《無雙》，一大早上陽明山跑步，吸引大批媒體跟隨。（双喜提供）

知名的香港美術指導文念中更在社群發文，透露記錄周潤發的暖舉：前兩年，發哥知道鵬哥（盧海鵬）身體健康不是太好，為了鼓勵他做運動，每早都開車去鵬哥家樓下接他一齊去做運動，然後再帶他吃早餐，之後再送他回家。除了颱風，基本上風雨不改，差不多一年有多。盧海鵬由最初用拐杖走都有點吃力，到慢慢可以每日不用拐杖慢走1小時。

