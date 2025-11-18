周潤發「嗨跳騎馬舞」片段瘋傳！ 隔10年將再登MAMA頒獎

周潤發嗨跳騎馬舞成經典，隔10年再登MAMA頒獎。（圖／中時資料照）

南韓音樂頒獎典禮MAMA將在28、29日於香港登場，不僅是該活動第9度移師到香港，也首度在新場館啟德體育園舉行。隨著日期逐漸靠近，官方日前已公布多組出席典禮的夢幻陣容，沒想到除了國際影后楊紫瓊外，香港影帝周潤發也宣布睽違10年將再度登台頒獎。

70歲的周潤發近年鮮少推出影視作品，過著半退休的生活，卻時常被民眾捕捉在山區慢跑，顯見他依然維持健康狀態。而MAMA官方18日驚喜公布，周潤發將擔任頒獎嘉賓，立刻掀起網友暴動，也讓他10年前嗨跳騎馬舞的畫面再度瘋傳。

周潤發2015年首次登上MAMA舞台，以「賭神」形象深植人心的他，當年搭配賭神配樂登場，音樂一下許多人都站起身歡呼，他也親切用韓文打招呼，再度引起全場尖叫。而且當他頒發最大獎年度歌手獎時，一宣布得獎者是BigBang，還俏皮擺出手槍的手勢「Bang Bang Bang」，更直接在台上與BigBang 5人自拍合照，令人稱羨。

除此之外，2015年的活動尾聲由Psy唱跳〈Daddy〉、〈江南Style〉等夯曲，氣氛炒熱到最高點，尤其唱到〈江南Style〉時，Psy隨即邀請舞台邊的BigBang、周潤發一起狂歡，周潤發則罕見獻出舞藝，大跳騎馬舞，嗨翻全場。如今周潤發2度出席MAMA頒獎，大批網友紛紛表示，「想起了2015年與BigBang一起跳舞」、「2015發哥頒獎給BigBang，今年是給權志龍（GD）頒獎嗎」、「誰能想像居然已經10年了」。

