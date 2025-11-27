周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！ 明後天頒獎典禮照常舉行

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

香港大埔宏福苑大火造成重大傷亡，截至27日清晨已有44人罹難、45人命危。原訂於28、29日在香港啟德體育場舉行的「2025MAMA頒獎典禮」是否如期登場，引發外界關注。主辦單位最新表示，典禮將維持原訂時間舉辦，但流程內容會做出調整；而外界最期待的華語重量級影星周潤發與楊紫瓊，也確定取消出席，消息引起粉絲熱議。

根據《JTBCNews》與《香港01》報導，MAMA原本計畫邀請首位華裔奧斯卡影后楊紫瓊與《臥虎藏龍》共同主演周潤發，以頒獎嘉賓身分亮相，成為典禮最大亮點之一。然而宏福苑惡火震撼國際，兩位影星已確定因事故取消行程。

多組受邀藝人近日已陸續抵達香港，紛紛以黑衣、墨鏡示人，態度低調慎重。MAMA主辦單位表示，他們正密切關注大埔火災的相關情況，目前正在調整獎項頒發流程與致詞安排，一旦確定將立即宣布最新應對方案。

