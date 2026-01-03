周潤發66歲愛妻罕見露面！驚人現況嚇壞網：保重身體

娛樂中心／綜合報導



現年70歲港星周潤發，縱橫影壇50年，但近年來他已鮮少推出新作，僅透過社群與網友互動，網路上也不時會出現有民眾與其同框的照片。而在近日，由於適逢周潤發太太陳薈蓮66歲生日，2人也特別到餐廳低調慶生，沒想到竟被網友巧遇要求合照，2人一口答應，發嫂近況也隨之曝光。





周潤發66歲愛妻罕見露面！網一看近況驚見「雙頰消瘦」嚇喊：保重身體

超親民的周潤發，時常在IG分享跟粉絲同框的照片，且都由自己主動掌鏡。（圖／翻攝自IG）

周潤發與太太陳薈蓮為了慶生，到香港九龍城一家餐廳用餐，沒想到低調的2人竟被一旁的網友們認出，並請求合照，十分親民的發哥、發嫂也馬上答應，發哥甚至親自拿起手機幫忙拍照。從網友曬出的照片中可以看到，發哥身穿黑色外套、頂著一頭白髮，對鏡頭露出微笑，一旁的發嫂則是穿著白色外套，戴上黑色毛帽、黑框眼鏡。

發哥（右）身穿黑色外套，發嫂（中）則是穿上白色外套，氣色紅潤。（圖／翻攝自微博）





不過，也許是發嫂妝容較淡的關係，有網友認為她模樣與過去消瘦了不少、甚至雙頰出現凹陷情形，紛紛留言擔心她身體健康，並要她保重身體。雖然不清楚發嫂身體狀況是否如同網友們猜測，但從她的表情能明顯看得出她心情不錯。









有網友認為發嫂（左）模樣與過去消瘦了不少。（圖／美聯社影像）





事實上，周潤發與太太陳薈蓮以結婚超過40年，且多年來都沒任何醜聞，是演藝圈內的模範夫妻，據傳已累積約215億台幣的身價，2018年和淨空法師會面後，因為和太太陳薈蓮沒有子女，所以決定等兩人過世後，將遺產裸捐社會，成為一樁美談。

