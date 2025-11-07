周玉蔻不滿政策屢轉彎 抨擊賴清德與童子賢「唱戲演黑白臉」

資深媒體人周玉蔻今（7）日在臉書發文，針對卓榮泰內閣近期政策反覆提出嚴厲批評，質疑在距離2026年地方選舉僅剩一年的情況下，若政府持續「埋彈、拆彈」的領導風格，民進黨恐將面臨崩盤危機。

卓榮泰內閣近日因政策急轉彎，引起民眾質疑。（圖／中天新聞）

周玉蔻指出，繼吳音寧台肥董事長提名案引發爭議後，衛福部又迅速推出股利、租金、利息等徵收健保補充費改革案，導致年輕世代強烈反彈。她質疑卓榮泰領導的行政院公信力已受損，並直言「補破網院長」的領導方式讓閣揆尊嚴盡失。

吳音寧現職為台肥董事。（圖／吳音寧臉書）

對於未來政策走向，周玉蔻提到重啟核二、核三似乎已箭在弦上，但質疑賴清德總統是否有足夠的論述系統和戰略部署，能平息支持者特別是曾在公投中投下反對票者的憤怒。她更直言，賴清德與商人童子賢「唱戲演黑白臉」的做法令人不堪，質疑為何初始不能光明正大，並指出暗度陳倉究竟是謀略還是隱瞞與欺騙。

資深媒體人周玉蔻。（圖／中天新聞）

周玉蔻在文中表示，雖然賴總統本人看來信心滿滿，但「賴神」風潮早已煙消雲散，幕僚親信卻無人有氣魄揭穿「國王的新衣」。她分析，藍白合、討厭民進黨、無感賴清德等情緒在年輕族群、中壯世代及老年綠營支持者中蔓延，為反對勢力提供了「收拾」民進黨的機會。

對於民進黨的危機應對，周玉蔻批評立法院綠營立委面對藍白攻勢時「手無寸鐵，只會罵街」。她指出民進黨府院黨各吹各的號，派系間繼續相殺，缺乏系統性論說整合和全面戰略戰術建構，導致「失血之後就是失能」。

總統賴清德。（圖／美聯社）

周玉蔻也提到藍白陣營停砍年改、不在籍投票、陸配6改4等議題的攻勢，質疑民進黨是否有對案和態度。她形容當前是「動輒得咎的內閣」、「一哭二鬧三上吊式的哀怨綠委」，以及「人事任命和錯誤政策瞎挺到鼻青臉腫的民進黨團幹部」，認為這些表現讓中間選民轉向支持反對陣營。

文末，周玉蔻警告賴清德政府，雖然「鄭麗文紅統很糟，藍白聯手是武器」，但奢想將勝利建立在敵方的失敗上是不切實際的。她強調，民進黨的問題「不是沒有救，只是還看不到自救的自覺」。

