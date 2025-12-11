周玉蔻借用謝志偉說「結婚不行房」 猛酸卓榮泰不執行法律

立法院院會於12月5日否決了行政院針對《財政收支劃分法》修正案所提的覆議案。外傳行政院長卓榮泰態度強硬拒絕接受結果，對此法律案可能「副署但不執行」，引發熱議。親綠媒體人周玉蔻今（11日）借用駐歐盟大使謝志偉「結婚、但不行房」的說法猛酸卓榮泰，強調此說令她感覺「最觸目心驚！」

行政院長卓榮泰拒絕執行立院三讀通過的立院版財劃法修正案。（中天新聞）

周玉蔻今在臉書發文，借用謝志偉的話猛酸卓榮泰。

周玉蔻表示，批評卓榮泰院長副署但不執行立院法案的聲浪中，駐歐盟大使謝志偉狠損閣揆「結婚、但不行房」說最觸目心驚！我一開始以為是他的臉書帳號被盜用⋯⋯。

她還在留言區公布了這段話的來源出處，此話出於謝志偉昨在臉書發表的感言。

周玉蔻。（資料照／中天新聞）

謝志偉臉書發文表示，「結婚，但不行房 。。。？結婚，不但行房。。。？***」

謝志偉接著指出「反正情不投，意不合-不結也罷，就無此煩惱。」

謝志偉。（翻攝自謝志偉臉書）

