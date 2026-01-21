周玉蔻力挺鄭麗君參選台北市長 稱其談判成功展現政治態度與哲學

行政院副院長鄭麗君。因「台美關稅談判」成績亮眼，被媒體周玉蔻力挺角逐北市長寶座。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今（21）日在臉書發文，強烈支持行政院副院長鄭麗君代表民進黨參選台北市長。她以鄭麗君在台美關稅談判中的成功領導為例，強調這不僅是選舉策略，更是展現政治態度、信念與哲學，超越勝敗的層次。隨著2026年地方選舉逼近，此言論引發政壇關注，鄭麗君被視為民進黨潛力人選。

周玉蔻在貼文中指出，做政治如同打選戰，就像當兵等待上戰場。她回顧總統蔡英文過去選舉經歷，包括2010年選新北市長輸給朱立倫11萬票，以及2012年總統大選輸給馬英九80萬票，強調兩度落選反而鍛鍊出加倍韌性，這是從政的精髓。周玉蔻表示，她十分尊重鄭麗君的個人選擇，但批評那些認為鄭麗君是「人才」，不該「糟蹋」在台北市，或稱台北市「天龍國」不值得好市長的說法「荒唐至極」。

周玉蔻進一步建議，民進黨主席賴清德應從政情環境、人選競逐、政治人物使命感、民進黨執政命脈，以及台灣長程發展危機與契機等角度，誠懇與鄭麗君討論、思辨，相信能說服她點頭參選。她強調，一位成功的對美對等關稅談判領導人，代表執政黨參選首都市長，是一種向世人展現的信念，已超越選舉勝敗，昇華為哲學與生命價值。

周玉蔻論點呼應近期政壇動態。鄭麗君日前率團赴美談判，成功爭取台美關稅降至15%且不疊加，並為半導體及衍生品取得232關稅最優惠待遇，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，引發綠營內部對其參選台北市長的呼聲再起。前立委郭正亮也分析，鄭麗君是賴清德的第一人選，優於王世堅或卓榮泰。不過，藍營人士如台北市黨部主委戴錫欽點名鄭麗君為強勁對手，現任市長蔣萬安則回應將專注市政，不評論對手。

儘管綠營內部看好鄭麗君，但也有人質疑台北市為艱困選區，不應讓優秀人才「被糟蹋」。此外，有意見批評鄭麗君談判結果實際上犧牲台灣產業，承諾高達5000億美元對美投資，恐成敗家之舉。民進黨台北市人選尚未定案，黨內人士表示，將視整體布局而定。

周玉蔻長期以綠營立場發聲，此次發文延續一貫風格，強調政治使命感與韌性，預料將刺激民進黨內部討論。

