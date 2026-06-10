周玉蔻又吞敗！節目噴趙少康家暴賠20萬 害民視連帶背鍋再賠150萬

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周玉蔻辣新聞亂爆料害民視得賠趙少康205萬，民視提告成功獲賠150萬。資料照

資深媒體人周玉蔻2022年間在民視《辣新聞152》政論節目中，公開點名中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子」等語，遭趙提告求償。法院先前已判決周與民視須連帶賠償200萬元確定，民視事後加計利息支付共205萬餘元後，轉向周玉蔻追償內部分攤額150萬元。台北地院審理後，今（10日）判決周玉蔻應全額賠償民視150萬元。周玉蔻本人今未到庭聆判，

趙少康2021年宣布爭取代表國民黨參選2024年總統，隨即遭周玉蔻公開嘲諷，趙則反擊周為「民進黨側翼」。周同年9月17日先於個人臉書放話稱：「老趙啊老趙……關鍵字：家暴...拋妻棄子...不認骨血。」同月19日，周又在主持民視《辣新聞152》時，當眾指責趙「你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。

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趙少康不甘名譽受損，提告求償千萬，法院一、二審審理，均認定相關言論抹黑，判決周玉蔻個人應賠償20萬元並移除貼文，周與民視另須連帶賠償200萬元。最高法院於去年2月駁回兩造上訴，全案定讞，民視亦已將該集節目影片自網路下架。

簽合約須負言論之責 民視求償內部分攤

民視在加計利息履行連帶賠償共205萬餘元後，依據雙方簽訂的節目合約規定，主張周玉蔻若因節目言論導致民視蒙受損害，依法須負擔賠償責任，因此入稟法院向周玉蔻索賠150萬元。

法庭審理期間，周玉蔻態度強硬，甚至在出庭時自辯僅領取些許主持費，而民視播送節目享有廣告及YouTube等商業收益，理應承擔全部賠償責任，不該回頭要求她分攤，更一度直言：「我沒有告它（民視）就已經很好了。」

周的委任律師則辯稱，雙方合約並未明文約定連帶債務的內部分擔比例，且該節目屬於預錄性質，最終播出的決定權在於民視，周玉蔻身為主持人，完全信賴民視的內部審核機制。

不過，周玉蔻隨後態度丕變、主動尋求和解，並透過律師向法官表達願意與民視進行調解，甚至透露已委託友人居中斡旋。然而，雙方最終仍未能達成和解共識。台北地院認定民視求償有據，今判周玉蔻敗訴，須賠償民視150萬元。



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