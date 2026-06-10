周玉蔻又翻車! 確定判賠趙少康205萬 再被民視追討150萬

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資深媒體人周玉蔻先前在臉書、民視政論節目及《放言傳媒》相關文章中，指稱前中廣董事長趙少康涉及「家暴」、「拋妻棄子」、「不認骨血」等言論，遭法院認定未經合理查證、侵害名譽權。 圖 : 翻攝周玉蔻臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻先前在臉書、民視政論節目及《放言傳媒》相關文章中，指稱前中廣董事長趙少康涉及「家暴」、「拋妻棄子」、「不認骨血」等言論，遭法院認定未經合理查證、侵害名譽權。相關案件歷經多年訴訟後，周玉蔻與民視須負連帶賠償責任，最高法院於 2025 年 2 月判決定讞。民視其後發起連帶求償，法院今天也做出判決。

依確定判決結果，周玉蔻需賠償趙少康 20 萬元，並與民視連帶賠償 200 萬元並移除相關內容。民視已先行支付趙少康合計約 205 萬元（含利息）後，依雙方合約向周玉蔻提起民事求償，主張其應就損害分攤責任。

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台北地方法院今（10）日審理後認定，民視主張周玉蔻應依合約負擔賠償責任有據，判決周玉蔻應全額給付 150 萬元予民視，全案仍可上訴。

本案源於趙少康於 2021 年間表態參選國民黨主席並規劃投入 2024 年總統大選之際，《放言傳媒》於同年 8 月刊出評論性文章，質疑其政治與過往經歷。2022 年 9 月間，周玉蔻再於臉書及民視節目中公開指稱趙少康涉及家暴及家庭倫理爭議，趙少康隨即提起民事訴訟，求償 1,000 萬元並要求刪除相關內容。

法院審理後認定相關言論缺乏事實依據，已構成侵害名譽，判決周玉蔻與民視須負連帶責任。案件經二、三審後維持原判確定。

民視在履行賠償後，另依合約向周玉蔻求償 150 萬元。周玉蔻在審理期間原主張僅領取主持費，認為民視亦應負擔廣告與平台收益責任，不應全數轉嫁，但後續態度轉為尋求和解，惟雙方最終未能達成共識，法院仍判周玉蔻敗訴。

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