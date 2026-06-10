周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元
資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。
事件源於2021年趙少康宣布參選2024年總統，周玉蔻於同年9月17日在個人臉書發文，以「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」等語暗指趙少康。兩天後的9月19日，周玉蔻在民視《辣新聞152》政論節目中公開表示：「你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。此外，放言傳媒於2021年8月刊登文章，質疑趙少康對待親生兒子的態度。
趙少康隨後向周玉蔻與民視提告，求償精神慰撫金共1000萬元，並要求移除相關言論與節目影片。北院一審與高院二審均認定周玉蔻言論構成侵權，判周個人賠償趙少康20萬元、須移除相關貼文，同時周與民視須連帶賠償200萬元。最高法院於去年2月駁回兩造上訴，判決已確定。民視隨後將該集節目從網路下架。
民視支付趙少康205萬餘元（含利息）後，轉向周玉蔻求償，主張依據雙方合約規定，周若因節目言論造成民視損害，應負賠償責任。民視委任律師指出，民視第一次支付趙少康102萬元，第二次再支付103萬元，依合約條款，周玉蔻應賠償民視150萬元。
台北地院於上月安排雙方調解，惟談判最終破裂。地院審理後判決周玉蔻應全額給付民視150萬元，全案仍可上訴。
延伸閱讀
綠議員稱桃園人「崇拜威權牆頭草」 凌濤嗆問黃世杰：你認同嗎？
周玉蔻開嗆黃仁勳「唱衰台灣」太過分？蔣萬安：Definitely
周玉蔻嗆黃仁勳別唱衰台灣！網炸鍋狂酸：青鳥飛出來了
其他人也在看
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
「台灣ㄟ四番」林安可棒子發燙！開轟後再敲2支長打火力爆發 單場3度上壘
體育中心／季芸報導效力於日職西武獅的台灣重砲林安可，目前正在二軍進行調整，手感也逐漸回溫！繼前場比賽開轟之後，在10日對戰巨人二軍的比賽中，單場敲出2支二壘安打，另外獲得1次保送3度上壘，棒子持續火燙。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
以色列空襲黎巴嫩南部大城西頓 鎖定車輛轟炸現場火光沖天
黎巴嫩南部大城西頓（Sidon）週三遭到以色列空襲，一輛行駛中的汽車在市中心被擊中後起火燃燒。這是該市數月來罕見遭到直接攻擊，現場濃煙密布，救難人員已從車內救出兩名傷者，目前傷亡情況仍不明。
陳盈潔病危搶命！準金曲歌后「金援30萬」內幕曝光 公開私下暖心互動
第37屆金曲獎頒獎典禮將於27日在台北小巨蛋登場，曾瑋中以專輯《頇顢》二度角逐台語歌王，陳怡婷則憑《三十幾》首度叩關台語歌后。兩人今（10）日出席記者會，曾瑋中透露公布入圍當下正在逛街，得知喜訊後立刻躲進服飾店更衣室痛哭；陳怡婷則笑說，原本坐輪椅的爸爸直接從床上跳起來，興奮直呼：「我腳都好了！聽到妳入圍，我病都好了！」
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
周玉蔻指趙少康「拋妻棄子」判賠20萬 北院再判須賠民視150萬
周玉蔻民國111年在臉書、民視政論節目稱趙少康「拋妻棄子」，趙少康不滿提告求償，北院判決周玉蔻賠償20萬元、與民視連帶賠償200萬元確定。民視向周玉蔻提起民事訴訟，要求須分攤150萬元，北院今天（10日）判決周玉蔻應給付民視150萬元，可上訴。
爆紅「鵝腿阿姨」翻車？本人認了賣鴨腿 昔赴北大談生意經：做良心活
綜合陸媒報導，根據網傳截圖，「鵝腿阿姨」在團購群中表示，未來將於商品資訊中清楚標示原料為鴨腿，若消費者介意可選擇不下單。她強調，「鵝腿阿姨」這個名稱已使用10多年，並不存在欺詐行為。媒體致電團購平台聯絡電話查證時，「鵝腿阿姨」本人接聽後將電話轉交家人。對方...
傅子純入院時自行同意插管 妻子憔悴守靈堂：他沒有想到生命就此終止
圖：民視提供
中職》歷年測試會對吳俊偉最有印象 餅總：我們有注意但兄弟很早就選走
中華職棒新人測試會將在下週一(15日)於新莊棒球場舉行，共有85人通過資格審核。今年選秀順位在第4位
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......