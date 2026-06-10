周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元

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資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。

法院判決周玉蔻應賠償民視150萬元（資料照片）

事件源於2021年趙少康宣布參選2024年總統，周玉蔻於同年9月17日在個人臉書發文，以「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」等語暗指趙少康。兩天後的9月19日，周玉蔻在民視《辣新聞152》政論節目中公開表示：「你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。此外，放言傳媒於2021年8月刊登文章，質疑趙少康對待親生兒子的態度。

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趙少康隨後向周玉蔻與民視提告，求償精神慰撫金共1000萬元，並要求移除相關言論與節目影片。北院一審與高院二審均認定周玉蔻言論構成侵權，判周個人賠償趙少康20萬元、須移除相關貼文，同時周與民視須連帶賠償200萬元。最高法院於去年2月駁回兩造上訴，判決已確定。民視隨後將該集節目從網路下架。

民視支付趙少康205萬餘元（含利息）後，轉向周玉蔻求償，主張依據雙方合約規定，周若因節目言論造成民視損害，應負賠償責任。民視委任律師指出，民視第一次支付趙少康102萬元，第二次再支付103萬元，依合約條款，周玉蔻應賠償民視150萬元。

台北地院於上月安排雙方調解，惟談判最終破裂。地院審理後判決周玉蔻應全額給付民視150萬元，全案仍可上訴。

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