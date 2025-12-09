周玉蔻問黃仁勳會不會出賣台灣？ 趙怡翔：美國對高科技產業管很多

[Newtalk新聞] 輝達海外總部進駐北士科 T17、T18，輝達執行長黃仁勳所到之處，更掀起炫風。不過，資深媒體人周玉蔻今（9）日質疑，輝達設在台北，是否會跟國民黨政權聯手，想辦法併吞台灣？對此，國安會副秘書長趙怡翔表示不擔心，因為美國對於高科技產業管制很多。他認為，輝達沒有要改變戰略格局，美國企業優先思考怎麼賺更多錢。

趙怡翔今上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪。周問及，黃仁勳到底是不是奸商，到底代表中國還是？會不會出賣台灣？她還說，有很多人跟她說，輝達設在台北市、台北市長蔣萬安轄下很危險，是國民黨執政首都，若有天把台灣併吞怎麼辦？她說，這不是對黃有任何不尊重，她若出席記者會也會這樣問，因輝達總部屆時變成境外領土，裡面要幹嘛都可以，直通北京總部，然後把台灣吃了，怎麼辦？

廣告 廣告

趙怡翔回應，這點他比較比較不擔心，因為美國對於高科技產業，尤其是晶片及 AI 這層面，美國管得很多。他說，H200 晶片也是經過美國核准才能出售給中國，因此不是想跟中國做生意，就能跟中國做生意。

周玉蔻追問，所以輝達總部在台北，是否會跟國民黨政權聯手，想辦法併吞台灣？趙怡翔說，他不擔心輝達，因為是被受管制，且有高度要求的美國企業。周再問，黃仁勳這個人呢？趙則說，這並非他業管領域，而黃畢竟是美國商人，也很感謝其願意投資台灣，這很好。

趙怡翔指出，華府政策圈有人對黃仁勳持正面立場，也有人持反對立場，或是提到比較戰略的問題，如「鷹鴿之論」等，確實是有點意見，但是否就代表黃仁勳在整個戰略格局上扮演關鍵的影響力嗎？他也有一點打問號。

趙怡翔認為，對輝達也好，黃仁勳也好，就他的揣測而言，應該還是以經濟利益為由，尤其是美國企業的經濟利益。他說，他不認為輝達是要改變戰略格局，美國企業優先思考就是要怎麼去賺更多錢。

周玉蔻說，她要提醒台灣媒體，或是台灣很多人士，對黃仁勳這個人不能一廂情願，甚至在公開時候也應該表達疑慮，不能吃個小吃就拿到總部，然後跟北京聯手，若對台灣不利的話，必須有所警覺。她說，美國總統川普跟黃仁勳再好，談到輝達的時候，還是以美國的利益為優先，所以蔣萬安把總部弄給輝達也要注意到台灣的安全

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓揆：立法院只要速審總預算和1.25兆韌性條例 其他都可以坐下來談

林佳龍、吳釗燮惡鬥？趙怡翔：我沒看過、也沒有對媒體放話