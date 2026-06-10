周玉蔻官司連敗！罵趙少康「不認骨血」賠20萬確定 法官判她給《民視》150萬

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周玉蔻罵趙少康被判賠確定，《民視》求償150萬元獲准。資料照。侯柏青攝



媒體人周玉蔻在《放言》傳媒、《民視》「辣新聞152」節目和個人臉書，指控中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，趙少康提告，法院判周玉蔻、民視連帶賠償200萬元，周女單獨付20萬元確定。民視付給趙少康205萬元後，提告要求周女須清償150萬元。周女雖然主張不用負擔，但台北地院今天判周女全額給付。可上訴。

趙少康於2021年間表明爭取國民黨參選2024年總統，和周玉蔻在媒體上互嗆。周玉蔻在2021年8月26日在《放言》傳媒撰文「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？這些事情不會隨著時光被海浪吹走，沙灘上總會留下足跡。」

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隔（2022）年9/17，周又在個人臉書指控趙少康家暴、拋妻棄子及不認骨血，同年9/19周玉蔻另在《民視》「辣新聞152」節目中，開酸趙少康「打太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」等。

周玉蔻告輸趙少康，現在還得賠《民視》150萬。資料照。廖瑞祥攝

趙少康提民事訴訟，要求周玉蔻和《民視》連帶賠償千萬精神撫慰金，且要求下架及禁止發表散布。法院判決周女應單獨賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外，周女與《民視》共同侵權部分，應與《民視》連帶賠償200萬元，《民視》也應移除言論，全案確定。

《民視》向台北地院提告，要求周玉蔻給付150萬元。

《民視》委任律師出庭時主張，法院已判《民視》、周玉蔻連帶賠償200萬元確定，民視第一次付了102萬元給趙少康，第二次再給付103萬元，共給付205萬元。《民視》拿出和周玉蔻的合約，指條文記載周女如果造成損害，《民視》有權請求損害賠償，因而要求周女拿出150萬元。

周玉蔻則主張《民視》審核有問題，「沒有告它已經很好」，她還強調，《民視》擁有節目廣告和YouTube等收益，理應負擔所有的損失，雙方調解失敗，持續對簿公堂。

周玉蔻的委任律師則認為，合約中未明訂如果要連帶賠償，雙方要怎麼分攤，且「辣新聞152」是預錄的節目，周玉蔻信任《民視》的審核，有第三人要求損害賠償，當然應該由《民視》全額承擔。

北院審酌後，今天判周玉蔻必須賠償150萬元，全案仍可上訴。

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