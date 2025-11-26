周玉蔻影射東元電機「小三奪權」獲無罪確定 同天另案卻輸給黃國昌

周玉蔻影射邱純枝介入黃茂雄家庭，無罪定讞。鏡週刊

周玉蔻26日因爆料黃國昌「硬上女學生」遭判刑3月確定，同日還有一案宣判，她於2021年4月12日在自己經營的媒體《放言》發布文章《東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年隱痛！？友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！》，暗指邱純枝在東元電機經營權之爭背後是「小三奪權」，一審獲判無罪，檢方上訴，高院26日駁回，周玉蔻無罪定讞。

周玉蔻在報導內暗指邱純枝介入黃茂雄家庭，兩人關係不純，「每次黃茂雄出國，妻子都要跟著，防邱靠近她的家庭」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層與黃茂雄緋聞關係的疑慮」等語讓邱純枝憤而提告。

周玉蔻辯稱，當時是透過交通部長陳世凱牽線與黃育仁見面，報導只是轉述黃育仁對父親和邱純枝關係的懷疑，沒有誹謗故意。陳世凱出庭作證時證稱，在他印象中，黃育仁的確對父親及邱純枝的關係有所懷疑，且黃的確說過，只要父親出國，母親就會變得很緊張。

北院一審認定，周玉蔻經其查證而已有相當理由的依據相信其所報導內容為真實，且是對於可受公評之新聞事件所為報導，而報導內容也不足以毀損邱純枝的名譽，檢察官舉證尚未達到一般人均不致於有所懷疑，諭知周玉蔻無罪。

檢方上訴，高院26日予以駁回，周玉蔻無罪確定。



