周玉蔻怒嗆金馬執委會評審眼瞎 竟讓范冰冰奪影后

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國女星范冰冰憑電影《地母》奪下第62屆金馬獎影后，雖然本人並未出席典禮，仍透過電話連線發表感言，並激動落淚，更在Threads上發文表達感謝。范冰冰的演技令評審眼睛為之一亮，但資深媒體人周玉蔻今(24)卻在社群發文痛斥「金馬獎這麼賤嗎？金馬廢了算了！」

資深媒體人周玉蔻不滿今年金馬獎最佳女主角獎頒給中國藝人范冰冰。(資料照，記者張嘉明攝)

周玉蔻以「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬獎影后，金馬獎評審瞎了眼了嗎？」為題發文，怒斥金馬獎評審們創下道德無恥度歷史紀錄，更認為范冰冰在中國逃稅被關，然後在台灣當上台灣金馬獎影后。更憤怒痛罵「文化部長李遠不覺得丟臉嗎？政府鼓勵逃稅嗎？若是如此，逃避兵役的那些傢伙為什麼要被追回獎項？」

廣告 廣告

第62屆金馬執委會執行長聞天祥則認為范冰冰和高伊玲兩人此次在電影中均展現出超出水準的表現，而范冰冰在《地母》中扮演農婦角色「從肢體到語言，從極度從容到崩潰，讓人非常耳目一新」，因而得到評審團青睞，順利殺出重圍。

網友則表示：「范冰冰沒有被關到監牢過，基本的事實請查證。她因為逃稅被處以高額罰款，超8.8億元人民幣。但未曾涉及刑事責任。」更有人認為應該讓電影歸電影，不該將藝人私德混為一談。

【看原文連結】

更多自由時報報導

范冰冰深夜告白《地母》！金馬后冠「讓她重生」真心話逼哭網

范冰冰登金馬影后被封鎖消息 粉絲氣炸曬螃蟹照力挺

范冰冰登金馬影后疑被消失 張鈞甯低調祝賀

金馬收視出爐！范冰冰奪影后只拿典禮第二 李國煌帶老婆成紅毯冠軍

