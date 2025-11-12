周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電

針對沈伯洋遭中制裁，韓國瑜（圖）今嗆賴清德「自己生病，讓別人吃藥」。

針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。

中共上月指控民進黨立委沈伯洋涉台獨，日前更稱將透過國際刑警組織在全球展開抓捕，賴清德昨日表示，希望韓國瑜出面聲援沈伯洋，維護國會的尊嚴。

韓國瑜今日回應，雖強調身為立法院長，會全力保護對每位委員在院內的言論自由，但對於賴清德的點名，他形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並指出應廢除民進黨台獨黨綱，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」等，才能真正幫助沈伯洋。

周玉蔻今日在臉書批評韓國瑜的相關言論，「扛不住賴總統呼籲，韓國瑜居然化身為國台辦主任？！坐等梁文傑的金句妙語」，她認為韓的回應「無顏，恐怕也是無腦」。

周玉蔻直言：「既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等梁文傑出來電他啦！至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和𤂍漪，書讀的又不如梁文傑多，就…算了吧。」





