周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電
針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。
中共上月指控民進黨立委沈伯洋涉台獨，日前更稱將透過國際刑警組織在全球展開抓捕，賴清德昨日表示，希望韓國瑜出面聲援沈伯洋，維護國會的尊嚴。
韓國瑜今日回應，雖強調身為立法院長，會全力保護對每位委員在院內的言論自由，但對於賴清德的點名，他形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並指出應廢除民進黨台獨黨綱，以及撤回「中國大陸為境外敵對勢力」等，才能真正幫助沈伯洋。
周玉蔻今日在臉書批評韓國瑜的相關言論，「扛不住賴總統呼籲，韓國瑜居然化身為國台辦主任？！坐等梁文傑的金句妙語」，她認為韓的回應「無顏，恐怕也是無腦」。
周玉蔻直言：「既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等梁文傑出來電他啦！至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和𤂍漪，書讀的又不如梁文傑多，就…算了吧。」
更多《鏡新聞》報導
兩棲突擊車救災「不慎輾過拋錨車」 軍方回應了
陳亭妃完成初選登記 喊話成為「最強母雞」帶領台南前行
蔡英文訪德「笑彎了腰」被讚超可愛 自提公事包帥暈英粉
其他人也在看
沈伯洋遭中國通緝 韓國瑜發言惹議 周玉蔻開酸「降格當國台辦主任」
[Newtalk新聞] 中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。 周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。 她建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。查看原文更多Newtalk新聞報導迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人 蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將新頭殼 ・ 20 小時前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
政院發放普發現金1萬元 鄧凱勛：配合中共推「終極窮台計畫」？
普發現金一萬元今起陸續到帳，來源抬頭強調「行政院發」，再遭藍營質疑。國民黨前發言人鄧凱勛今質疑，民進黨立委沈伯洋不是說普發現金是「窮台三招」之一，現在政院也在配合中共統戰？綠營民代在執行「終極窮台計畫」？太報 ・ 1 天前
賴籲韓「聲援沈伯洋」 網出征嗆：到底誰是總統？
大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，許多網友也在賴的貼文留言，但當中有不少負面內容，包括「總統是幹什麼用的，什麼都推」、「現在到底誰是總統」。中時新聞網 ・ 1 天前
徐佳青一度稱新加坡「可能列警示範圍」！王定宇驚喊：不能這樣子
亞洲台灣商會聯合總會第33屆第二次理監事會議12月8日將在新加坡舉行。僑委會委員長徐佳青今（12）日透露，已與新加坡代表處接洽，但訊息不樂觀，僑委會所有官員恐無法出訪；另外，徐更一度稱「未來新加坡也要列入警示範圍」，不過隨後也收回該言論。中時新聞網 ・ 23 小時前
昔轟「普發現金是買票」今設服務站 網酸吳思瑤：不違憲了嗎？
全民普發現金1萬元一共有5種領取方式，預計將陸續入帳和開放領取，不少民眾都期待萬分。民進黨立委吳思瑤昨（10）日在臉書和Threads發文，分享自己的服務處變身「普發現金便民服務站」資訊，只不過先前吳思瑤曾批評，藍白普發現金根本就是「買票」，不少網友找出相關言論，紛紛到吳思瑤的社群平底下留言開嗆，「以為是拒領1萬登記處」、「不違憲了嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前
德擬轉讓「豹2A6」戰車 助巴西強化戰力
記者廖子杰／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」10日報導，德國近日向巴西提案， 有意轉售庫存的「豹2A6」主力戰車，和「貂鼠」（Marde青年日報 ・ 14 小時前
台北79歲媽殺死重障兒 資深媒體人慟喊：希望賴總統特赦
台灣邁入超高齡社會，加上少子化危機，長照悲歌頻傳。不久前台北一名79歲婦人，因為不堪長期照護52歲重度身心障礙兒的壓力，以1萬元紅包塞進兒子口中，再以膠帶封口鼻致兒子窒息身亡；地院雖給予減刑判2年6個月，但也建議總統特赦。資深媒體人張念慈看了此案內心五味雜陳，也喊話「希望賴清德總統可以特赦」。中時新聞網 ・ 22 小時前
民眾違反進入公告警戒區 海巡嚴正執法逕行舉發
記者林中行／花蓮報導 海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，鹽寮漁港安檢所人員十二日十二時…中華日報 ・ 21 小時前
「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊
大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」
館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）臺灣時報 ・ 19 小時前
宜蘭淹慘！車輛如陸上行舟 駕駛：我覺得我的車完了｜#鏡新聞
昨天（11/11）晚間的風雨，讓宜蘭淹水災情頻傳，但宜蘭縣卻是全國最晚宣布停班停課的縣市，晚間9點18分才公告，讓縣府挨轟決策慢半拍。宜蘭代理縣長林茂盛澄清，因為風雨都沒達標，但考量蘇澳淹水災情基於宜蘭生活圈的通盤考量，評估後才宣布。早在昨天（11/11）晚間7點，網路就一度出現假圖卡，提前宣布停班課，縣府已經要求警察局，展開調查依法究辦。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風豪雨襲擊宜蘭蘇澳鎮，行政院政務委員陳金德、行政院顧問林國漳和立委陳俊宇今（12）天現勘淹水災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，避免未來再發生類似重大災情。行政院長卓榮泰下午臨時增加行程前往視察時表示，該工程包括土地徵收和經費驟增等問題，不過，內政部跟地方政府合作，於今年9月已通過土地徵收的核定，但徵收的程序還在進行中，要到12月才會完成徵收。另外，經費由原來的54億增加到75億，在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，會逐年編列，其中，也包括蘇澳溪分洪工程計畫。 鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳金德說，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，都需要中央與地方緊密協調。「我已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。」 對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後的經費大幅增加21新頭殼 ・ 21 小時前
爭取港澳包機直飛台東 黃建賓盼中央獎勵推動
（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣國民黨立委黃建賓今天表示，中央應加強政策誘因，提供獎勵機制，推動港澳包機直航台東，振興東部觀光旅遊。中央社 ・ 21 小時前
曹興誠喊話賴清德徵召「他」選台北市長 沈伯洋：我個人事小
針對民進黨2026在台北市長的布局，聯電創辦人曹興誠今表態，總統賴清德應該徵召綠委沈伯洋參選，引發討論。對此，沈伯洋則回應自己個人事小，台灣民主事大。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：暴露對民主無知
（中央社記者楊堯茹台北12日電）在野質疑出訪頻繁惹怒中國，外交部長林佳龍表示，台灣有做或沒做什麼，並不改變中共併吞台灣的野心。談到國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，林佳龍說，這樣的黨主席是「挑戰三觀」，暴露對民主的無知。中央社 ・ 21 小時前
雲林孕妻家中安胎…驚揭丈夫「摩鐵偷吃小三」！法院「1原因」只判賠25萬
懷孕當賢妻良母，丈夫竟在摩鐵大戰小三！雲林一名人妻結婚近4年，一直以為婚姻生活美滿幸福，怎料她後來才發現，丈夫竟曾趁她懷孕期間，多次與小三在汽車旅館偷情，讓人妻身心受創而決定提告求償。雲林地方法院審理後，透過對話記錄確認小三明知男方已婚，但仍介入婚姻，認定其行為重大侵害正宮配偶權，最終判小三須賠償25萬元精神慰撫金，全案可上訴。鏡報 ・ 23 小時前
總統籲聲援沈伯洋 韓國瑜嗆：自己生病要別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，引發台灣政壇高度關注與交鋒。賴清德總統於11日呼籲立法院長韓國瑜應公開聲援沈伯洋，卻遭韓國瑜回嗆「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
韓國瑜指賴清德打斷台灣安全3隻腳 卓榮泰反嗆：鄭麗文拜共諜也要吞下去？
針對總統賴清德喊話立法院長韓國瑜率立委聲援遭「中國通緝」的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日回應，一張桌子有4隻腳，台灣安全也是4隻腳，但4隻腳卻已被賴清德跟民進黨打斷3隻。對此，行政院長卓榮泰表示，桌上有兩盤菜，一盤是國民黨主席（鄭麗文）祭拜共諜，另一盤是中國全球追捕沈伯洋，難道這兩盤菜韓國瑜都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？對於賴清德的呼籲，韓國瑜今表示......風傳媒 ・ 20 小時前
談韓國瑜「桌子有四隻腳」之說 卓榮泰批對共諜祭拜與紅色通緝沉默
針對立法院長韓國瑜所說的「桌子有四隻腳」代表不同意義，行政院長卓榮泰今天（12日）在宜蘭表示，他要跟韓院長說，桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，另一盤是中國針對中華民國國會議員沈伯洋發動全球追捕，身為國會議長的韓院長，為何都沈默不語。自由時報 ・ 22 小時前