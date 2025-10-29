周玉蔻批"醜又髒" 王世堅反嗆:不評論沒格調老太太

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

2026地方選戰，民進黨已完成台中、宜蘭等4縣市首波提名，不過外界高度關注台北市的選情，除了先前被點名的吳思瑤、鄭麗君等人，今（29號）又爆出黑馬，傳罷免團體力拱沈伯洋參選，至於高人氣的王世堅被媒體人批"醜又髒"，王世堅則冷回"沒格調的老太太"。

立委（民）王世堅：「黃國昌光天化日之下，講一些聊齋裝鬼嚇人。」

民進黨立委王世堅評論時事口出金句、近來罵出聲量而爆紅，甚至被點名選台北市長，卻遭資深媒體人評論王世堅"醜又髒"，他毫不客氣酸回去。

廣告 廣告





周玉蔻嗆「堅屁啦！醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

周玉蔻嗆「堅屁啦！醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太（圖／民視新聞）





立委（民）王世堅：「我只評論有格調的人，第二個我對老太太一向是敬老尊賢，有失落感的老太太們，可能掃把掉了她就慌了，我根本完全沒有做什麼，選市長的規劃打算完全沒有。」

重申沒打算參選台北市長，被點名的人選一籮筐民進黨內從行政院副院長鄭麗君、立委吳思瑤、王世堅、到本周交參選意願表的吳怡農、還有社民黨苗博雅，甚至公民團體也推薦沈伯洋，在10月31日報名截止前，加入民進黨可能的名單中。因為罷免連署階段，沈伯洋表現亮眼，罷團都看在眼裡。





周玉蔻嗆「堅屁啦！醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

周玉蔻嗆「堅屁啦！醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太（圖／民視新聞）





立委（民）王世堅vs.記者：「沈伯洋是個代表民進黨，出戰北市的好人選嗎，當然是啊當然是，我們民進黨人才濟濟好幾位，吳怡農這個人選有人覺得說，上演之前的雙帥對決，好像還不錯對很棒很棒，這是個很好的話題嘛，或者像高嘉瑜，那就是俊男跟美女對決。」

立委（民）吳思瑤：「沈伯洋應當也沒有，要參選台北市長的意願吧，非常專業優質的不分區立委，大家的鼓勵思瑤都收到了，但是我的心思百分之百在立法院。」

被點名的都說沒意願，畢竟北市基本盤長年藍大於綠，這場戰很難打，綠營要打安全牌還是派奇兵挑戰蔣萬安，還需要時間醞釀。





原文出處：周玉蔻嗆「堅屁啦！醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

更多民視新聞報導

謝龍介超尬「飆錯部長」管碧玲笑瘋！她偷捕刀2句網扛不住了

新北封存80公斤可疑豬肉 張嘉玲批侯友宜：中央已下達指示「一律銷毀」

是否要參選台北市長？ 王世堅表態了：「這些人」都非常適合

