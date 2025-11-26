周玉蔻指稱黃國昌「硬上女學生」 法院認「加重誹謗」判刑3個月定讞

媒體人周玉蔻於2023年在臉書發文，指稱民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」，黃國昌因此提告，並由北檢起訴周玉蔻加重誹謗罪。北院一審判周玉蔻有期徒刑3月，得易科罰金；高院今（26）日駁回上訴，維持原審全案定讞。

周玉蔻於2023年6月13日發文，針對時任民眾黨主席柯文哲談到要讓黃國昌擔任法務部長，表示「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」

廣告 廣告

​黃國昌因此對其提告民事損害賠償、刑事妨害名譽，民事部分已判周玉蔻賠償30萬元；刑事部分則經北檢依加重誹謗罪起訴，北院於去年12月一審宣判，周玉蔻犯加重誹謗罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。



案經上訴二審，高院合議庭審理後指出，依卷內各該證據資料，認定周玉蔻貼文屬事實陳述，而非單純的意見表達，其中「硬上」一詞是指加害人違背被害人意願而為猥褻或性交行為，並非雙方發生戀情之事，足以貶損黃國昌名譽及社會評價。​



高院表示，周玉蔻於發表本案貼文前未盡合理查證義務，其以告訴人自己承認曾發生師生戀等相關新聞報導，主張本案貼文有所依據，且已合理查證云云，並不可採。本案事證明確，被告犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪。



高院指出，考量被告素行、犯後始終否認犯罪之態度，兼衡其已履行完畢對告訴人之損害賠償，量處有期徒刑3月，並諭知易科罰金之折算標準，認事、用法均無違誤，量刑亦妥適，應予維持，駁回周玉蔻上訴。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

