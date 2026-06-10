周玉蔻指趙少康「拋妻棄子」判賠20萬 北院再判須賠民視150萬

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周玉蔻民國111年在臉書、民視政論節目稱趙少康「拋妻棄子」，趙少康不滿提告求償，北院判決周玉蔻賠償20萬元、與民視連帶賠償200萬元確定。民視向周玉蔻提起民事訴訟，要求須分攤150萬元，北院今天（10日）判決周玉蔻應給付民視150萬元，可上訴。

周玉蔻（右）民國111年在臉書、民視政論節目稱趙少康（左）「拋妻棄子」，趙少康不滿提告求償，北院判決周玉蔻賠償20萬元、與民視連帶賠償200萬元確定。（中央社資料照）

台灣民眾黨立委黃國昌（右）不滿媒體人周玉蔻（左）臉書文章不實且涉惡意捏造，毀損他的名譽，向台北地檢署提告，北檢依加重誹謗罪起訴周玉蔻，台北地方法院2日判處周玉蔻有期徒刑3月，可易科罰金。（右圖、左圖均取自中央社資料照）

媒體人周玉蔻於111年9月17日在臉書（Facebook）發文，指時任中廣董事長趙少康「拋妻棄子……不認骨血」等語。周玉蔻111年9月19日在民視政論節目中表示，「那我就告訴你（趙少康），你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」等語。

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趙少康向台北地方法院提起民事訴訟，向周玉蔻與民視連帶求償1000萬元，且須移除污衊他的言論及節目影片，不得再發表或散布。

台北地方法院認定，周玉蔻的言論部分並非事實，也未經合理查證，侵害趙少康名譽權，應負侵權責任，民視製作播出相關言論的節目，應負共同侵權責任。判決周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元，周玉蔻應給付20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。二、三審維持原判決確定。

民視支付趙少康款項後，向周玉蔻提起民事訴訟，要求清償債務150萬元。北院今天判決周玉蔻應給付民視150萬元，可上訴。