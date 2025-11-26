周玉蔻指黃國昌硬上女學生挨告 加重誹謗判刑3月定讞

媒體人周玉蔻臉書文章指民眾黨立委黃國昌「教室硬上女學生」等語，遭黃國昌提告，一審依加重誹謗罪判刑3月，高院今天駁回上訴定讞；周玉蔻另被控指示報導企業人士緋聞涉誹謗，高院維持無罪判決，全案確定。

媒體人周玉蔻（左）指民眾黨立委黃國昌（右）「教室硬上女學生」等語，一審依加重誹謗罪判刑3月，高院26日駁回上訴定讞。（中央社資料照）

黃國昌控告不滿周玉蔻臉書文章不實且涉惡意捏造，毀損他的名譽，涉及加重誹謗罪嫌。案由台北地檢署起訴，提到周玉蔻於民國112年6月13日在臉書（Facebook）發文，談及黃國昌若擔任法務部長時，提到「當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

北檢認為周玉蔻不實內容貼文，足以貶損黃國昌名譽及社會評價。一審台北地方法院去年12月間宣判，周玉蔻犯加重誹謗罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

案經上訴，二審台灣高等法院審理後認為，周玉蔻貼文屬事實陳述，而非單純意見表達，其中「硬上」一詞，是指加害人違背被害人意願而為猥褻或性交行為，並非雙方發生戀情之事，足以貶損黃國昌名譽及社會評價。

高院表示，周玉蔻發表貼文前未盡合理查證義務，以黃國昌承認曾發生師生戀等相關新聞報導，主張已盡合理查證等語，並不可採，今天駁回上訴，周玉蔻判刑3月，得易科罰金確定。

另一方面，周玉蔻被控於110年間指示媒體《放言》報導東元時任董事長邱純枝與東元集團會長黃茂雄疑有緋聞，並轉貼在《放言》臉書粉絲專頁。

邱純枝提起刑事告訴後，台北地檢署依加重誹謗罪起訴周玉蔻；一審台北地方法院去年12月間認定罪證不足，判決無罪。檢方不服提起上訴，二審由高院審理。

二審認定，周玉蔻所為本件報導，經其查證而有相當理由及依據相信報導內容為真實，且是對可受公評的新聞事件作報導，內容不足以毀損邱純枝名譽，難認有加重誹謗的犯意及犯行，原審判決並無違誤，駁回檢方上訴，全案確定。