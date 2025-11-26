周玉蔻指黃國昌「硬上女學生」 法院認證「加重誹謗」判3月定讞

黃國昌(左)、周玉蔻(右)。資料照。廖瑞祥攝



媒體人周玉蔻在臉書貼文指民眾黨主席黃國昌在教室「硬上女學生」，一審依加重誹謗罪判3月。周玉蔻上訴高院仍不認罪，主張只是針對「柯文哲的法務部長人選」以詼諧手法描述而已，她還哀怨說，「黃國昌評論別人比我評論得嚴重，只有我罵到黃國昌有問題…」高院今天駁回上訴，周玉蔻判3月定讞。

全案源於前（2023）年6月13日，周玉蔻在個人臉書貼文，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）。」黃國昌提出民刑事訴訟，民事部分，北院判周玉蔻賠償30萬及刪文，她因未上訴而定讞。

北檢另依加重誹謗罪起訴周玉蔻，一審認定，「硬上」一詞，是以「硬」作為副詞，指用「強行逼迫」的方式讓別人做特定的事情，如常見俗諺「霸王硬上弓」，有暗指強迫他人發生性關係的意思，依照一般社會通念判斷，「硬上」是指加害人違背被害人意願而猥褻或性交，其言論已貶損黃國昌的名譽，判周玉蔻3月。

周玉蔻上訴高院，主張當時看到新聞指稱，時任民眾黨主席柯文哲表明想讓黃國昌當法務部長，她認為，前立委邱毅曾爆料黃國昌有「師生戀」，「一個老師這樣很不可思議」，才會用詼諧的手法，用『上引號』、『下引號』的方式詼諧講述此事，這和刑事犯罪有什麼關係？」

她還說，自己從戒嚴時期就擔任記者，對政治評論都是嚴肅看待。她還稱，有些有錢人捲入內線交易案或詐領助理費案，都被判緩刑，她卻被判得「特別重」。

她控訴，「我被司法霸凌，黃國昌跟我求償100萬，民事判賠30萬，也判得很重，民事我就吞了，不上訴直接賠償，因為我不想浪費時間，但（刑事）一審判3月，我周玉蔻投降了…」她指，黃國昌評論別人講的話，比她評論黃國昌的嚴重多了，「只有我罵黃國昌有問題？」

不過，周玉蔻的說法二審不埋單，仍認定周玉蔻涉及加重誹謗罪，今天駁回上訴，全案定讞。

