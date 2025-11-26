周玉蔻挨告誹謗上訴遭駁回！判刑3月定讞

台灣民眾黨主席黃國昌控告資深媒體人周玉蔻加重誹謗案，二審台灣高等法院駁回上訴，維持一審台北地方法院判決，判處周玉蔻有期徒刑3月，可易科罰金，全案確定。此案源於周玉蔻在2023年於臉書發文，指控黃國昌「在教室硬上女學生」，經法院認定為不實言論。

周玉蔻遭黃國昌提告誹謗判刑3月定讞（攝自中天新聞）

周玉蔻於2023年6月13日在臉書貼文寫道，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。黃國昌隨後向台北地方檢察署提告，檢察官偵查後依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

台北地方法院一審審理時認定，周玉蔻在未盡合理查證義務的情況下張貼貼文，所載不實言論快速在網際網路中流通。法院指出，即使判決已認定周玉蔻發表黃國昌「硬上」女學生的言論為不實，也無法完全去除部分人對黃國昌不良評價的標籤，該言論對黃國昌的影響仍將延續。

法院在量刑時考量，另案民事判決已確定，周玉蔻已賠償黃國昌30萬元完畢，黃國昌所受損害已有所填補，因此依加重誹謗罪判處有期徒刑3月，可易科罰金。二審台灣高等法院審理後駁回上訴，維持原判，全案定讞。

