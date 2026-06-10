周玉蔻控趙少康家暴判賠20萬 須再賠民視150萬

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資深媒體人周玉蔻遭判須賠趙少康20萬，另須再賠150萬元給民視。（資料照片／王侑聖攝）





資深媒體人周玉蔻2022年於民視政論節目《辣新聞152》及社群媒體，點名中廣前董事長趙少康「家暴、不認骨血、拋妻棄子」，遭提告求償1000萬。全案經三審定讞後，周玉蔻與民視須連帶賠償趙少康200萬元（加計利息後約205萬元），周玉蔻另須個人賠償20萬元確定。民視事後依合約內容，認為周玉蔻應就連帶賠償部分分攤責任，向其求償150萬元。台北地方法院審理後，今（10日）判決周玉蔻應全額賠償150萬元給民視，本案仍可上訴。

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指控趙家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠趙少康20萬確認

本案源於2021年趙少康宣布將參選2024年總統期間，周玉蔻在社群平台發文嘲諷，並於2022年9月19日主持節目時，公開點名趙少康，「那我就告訴你，你打你的太太、家暴，扔掉你家的兒子、不認骨血，拋妻棄子」。趙少康認為名譽受損遭抹黑，提起民事求償1000萬元，並要求下架內容。

歷經一、二審審理，法院判決周玉蔻與民視須連帶賠償趙少康200萬元，周玉蔻個人賠償20萬元，民視及周玉蔻應移除相關言論。最高法院於2025年2月駁回上訴，全案確定。

民視向周玉蔻追償150萬勝訴 可上訴

後續民視支付連帶賠償金額後，依雙方合作合約認為周玉蔻應負責分攤損失，提告求償150萬元。民視主張，若其言論導致公司損害，依合約應負賠償責任。

周玉蔻一度態度強硬，主張民視應自行承擔責任，主持費用有限，民視還有節目廣告、YT收益，應自行賠償趙少康，「沒有告民視就已經很好了」；其律師更表示，節目為預錄形式，是否播出將由民視決定，周玉蔻則信賴其審核機制。不過，雖周玉蔻後續態度軟化，希望與民視調解，但雙方最終未和解，遭判敗訴。

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