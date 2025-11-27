周玉蔻曝賴清德民調衝上六成解方「換閣揆＋重整府院黨發言系統」、指梁文傑是優秀案例：目前的發言人一直像「練習生」

2026大選即將到來，但總統賴清德民調持續低迷、近日才些微提升。資深媒體人周玉蔻今（27）日直言，要「換閣揆、重整府院黨發言系統！賴總統民調衝六成，民進黨才能壓制藍白合的破壞力！」閣揆必須是藍白、中間選民都能接受的人選，發言人則必須具備權威、專業，她指出，陸委會發言人梁文傑表現卓越、帶動陸委會從冷衙門到萬眾矚目，逼得國台辦東施效顰，就是很好的例子。

「換閣揆、重整府院黨發言系統！賴總統民調衝六成，民進黨才能壓制藍白合的破壞力！」周玉蔻今日在臉書發文表示，賴清德總統民調支持度回升遠遠不足，過半、愈五成達到六成，才能壓制藍白國會多數正在進行中的毀台賣國破壞力，通過重要國防預算和政府支出，遏止立院通過引進中國滲透勢力的法案

周玉蔻直言，民調衝六成不難，第一、要換一位不怒而威、形象深刻，中華民國派、反共、反台獨，藍白中間選民都能接受的閣揆。現在的卓榮泰是優秀政治人物，但天不時、地不利、人不和，只能割捨。

第二、周玉蔻表示，要重組府、院、黨發言系統人事配置、重新訂定府院黨政策宣傳、擴散部署，架構全方位媒體策略。

周玉蔻說，發言人的臉面代表政府及黨，十分重要，必須具備權威、專業、誠懇、公眾形象符合政經社會局勢氛圍的條件，「目前的發言人，不是不好，只是位階一直像練習生，撐不起府院黨的大格局和高度。」

周玉蔻舉例，梁文傑以發言人角色，表現卓越帶動陸委會從冷衙門到萬眾矚目，逼得國台辦東施效顰，就是很好的例子。梁文傑讀過的書、學經歷、及長期政治幕僚訓練，都是他勝任陸委會發言人游仞有餘的扎實基礎。

周玉蔻分析，發言系統不只是上鏡頭、寫文章，徹底了解當前台灣媒體、自媒體、全民媒體人的新型環境更是當務之急。凡事怪媒體、賴給媒體的發言，最無效，最幼稚淺薄。

第三、周玉蔻表示，立院黨團大罷免大失敗後戰鬥力大減退，專業如科技、金融等議題問政，甚至社群平台發文能力，除少數幾位大都不足，必須進行再教育，「2025、2028大選戰役在即，最壞的時刻已經度過，迎接黎明要做好準備。」

（圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞）

