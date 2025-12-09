周玉蔻烏龍爆料張淑娟「滾床單」 高院下次開庭將傳胡婉玲作證

名嘴周玉蔻誣指前中國小姐張淑娟是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案女主角，遭台北地院依違反《個資法》判刑1年6月，全案上訴。高院今傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證，陳建民坦承自己並未查證，並提到查證工作尊重時任民視副總經理胡婉玲，高院定於明年2月3日開庭，並傳胡女作證。

周玉蔻。（圖／報系資料照）

全案源於2022年九合一地方大選期間，周玉蔻為了攻擊國民黨台北市長人選蔣萬安，炒作蔣萬安父親蔣孝嚴1999年擔任總統府秘書長時曾爆的「晶華緋聞案」，在她所主持的民視節目《辣新聞》上，秀出張淑娟的照片直接公然誣指：「那張淑娟呢，在1999年，她逼迫這個章孝嚴（蔣孝嚴原姓章），當時寫了一個離婚的承諾，2000年的6月要離婚，結果1999年11月底左右，她把這個便簽傳給了台灣全部的媒體…後來比對的結果，原來是這位張淑娟…是章孝嚴喜愛的對象，又是中國小姐，又是華航的空服員…」。經張淑娟提告，全案2024年11月宣判，周玉蔻言論被認定未經合理查證，對張淑娟構成加重誹謗及非法利用個資，從重依《個資法》判刑1年6月。

胡婉玲。（圖／翻攝胡婉玲臉書）

高院今天傳喚陳建民和吳逸穎作證釐清案情，法官幾經詢問，陳建民坦承自己並未查證，並強調尊重製作單位和主持人，他還說，查證工作是由胡婉玲負責，他相信長官的人脈，但不清楚查證的相關細節，也不記得胡婉玲當時是怎麼告訴他的。

淑娟日前出庭受訪時，痛批做假新聞已經跨越記者底線，無法原諒。（圖／中天新聞）

高院接著傳喚負責收集照片、背景，製作CG圖卡的吳逸穎，吳逸穎說，他的工作是負責收集資訊，呈現張淑娟這個人，讓觀眾了解。面對法官詢問相關細節，吳表示，節目討論內容「只是一個題目」，離婚也是公開資訊，都只是討論。由於待證事項龐雜，下次庭訊將再傳吳逸穎作證，同時也會傳喚胡婉玲。

