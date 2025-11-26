周玉蔻爆料黃國昌「硬上女學生」挨告 法院認「加重誹謗」判刑3月定讞

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

名嘴周玉蔻2023年6月13日在自己臉書發文，聲稱黃國昌曾「硬上」女學生，遭黃國昌提告。如今判決出爐，除了民事賠償30萬已給付完畢，刑事方面一審依加重誹謗罪判刑3個月，上訴二審後高等法院今（26）日駁回，以3個月刑期定讞。

名嘴周玉蔻2023年6月13日在自己臉書發文，聲稱黃國昌曾「硬上」女學生，遭黃國昌提告。（圖/取自周玉蔻臉書）​​

周玉蔻2023年6月13日於臉書發文表示：「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。黃國昌則批評：「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流」，並提起民事訴訟，求償精神撫慰金100萬元、刪除貼文，並要求在媒體頭版和周玉蔻個人臉書置頂刊登求償判決主文分別1天和30天。一審出爐，周玉蔻賠償30萬了事並刪除貼文，並未上訴。

廣告 廣告

黃國昌批評周玉蔻造謠。（圖／取自黃國昌臉書）

至於刑事部分，周玉蔻聲稱自己的工作本就是批評政治，尤其是公眾人物和事務，本案貼文並沒有誹謗黃國昌的意思。貼文中僅評論師生上下的特別權力關係，黃國昌若欲擔任法務部部長，本就該受大眾檢視。

不過一審法院仍依加重誹謗罪判周玉蔻3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。上訴後，高等法院於26日宣判，認為周玉蔻確實具有誹謗故意，相關言論對黃國昌帶來負面印象，也認為一審量刑合理，最終駁回上訴，全案定讞。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌踢爆迷你足協詐領逾1600萬補助款「只還2萬」 運動部4點聲明澄清

寧夏派出所前所長收賄500萬！包庇「台版柬埔寨」首腦 遭判13年8個月定讞

猛搖3月大女嬰害腦傷、失明！無照冷血保母不認罪 重判7年半定讞

