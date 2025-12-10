周玉蔻爆「緋聞案」編審曝向副總查證 胡婉玲：尊重司法
台北市 / 綜合報導
媒體人周玉蔻2022年9月在節目上指稱，前中國小姐張淑娟就是緋聞案當事人，還揭露個人資訊。法院判處周玉蔻1年6個月徒刑。法院昨(9)日傳喚電視台人員出庭作證，作證時供稱查證對象是時任副總經理胡婉玲。對此胡婉玲今(10)日上午受訪，帶您來看。
前中國小姐張淑娟(2023.9.19)說：「怎麼會有人這樣集體霸凌別人，韓劇的黑暗榮耀難道在台灣的版本，這樣子上演嗎。」前中國小姐張淑娟2023年到北院開庭說重話應該重判，因為在前一年9月被媒體人周玉蔻指涉是緋聞案女主角。
時任節目主持人周玉蔻(2022.9.26)說：「我們在報導的過程裡面有消息來源。」周玉蔻強調爆料有所本，曾在節目和個人臉書指稱張淑娟就是緋聞案當事人，也揭露她的姓名婚姻職業等，被張淑娟提告，加重誹謗罪，非公務機關非法利用個人資料，最終周玉蔻被法院判處1年6個月徒刑。
台灣高等法院昨日傳喚播出節目電視台的編審和製作人，編審表示查證對象是時任電視台副總經理胡婉玲，而法官預計明年2月3號傳喚胡婉玲作證，時任電視台副總經理胡婉玲說：「法院如果通知我，我會尊重司法，相關人到底說了哪些，我還必要進一步了解，當初NCC因為非常地關心，把查證的過程逐一逐一地交代出來，當時是傳了PDF檔到NCC。」
胡婉玲今日親上火線回應，前一晚也在臉書上發文說明，節目實際製作人就是周玉蔻，至於查證疑慮應向事件相關人查證，不是向新聞單位主管求證，同時表示，本案所有資料與事證都已經進入司法調查，釐清真相。
