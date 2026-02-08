周玉蔻痛批賈永婕「可悲、扭曲歷史」 怒嗆：為何不敢說蔣家？

資深媒體人周玉蔻。 圖：翻攝自周玉蔻臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今日於臉書發文，嚴厲批評近日賈永婕針對林宅血案之發言，周玉蔻指責賈永婕在網路貼文中以「向當權者要真相」為題，刻意將歷史慘案責任導向當前執政的民進黨，質疑其動機實為替國民黨蔣家政權洗白。賈永婕隨後回應表示自己清楚「當權者」所指，卻未直接點名蔣家與國民黨，引發進一步爭議。

周玉蔻在臉書發文中直言，賈永婕日前接受王偉忠訪問時，曾自承出身「藍營」，並提及擔任 101 董事長後被指「背叛」，顯見其與國民黨蔣家歷史脈絡密切相關。周玉蔻質疑，賈永婕將 101 董事長職位視為個人網路流量的工具，不僅忽略公器私用與公司治理之責，更在涉及林宅血案此等重大歷史事件時，以輕率態度發言，企圖轉移真相焦點。

周玉蔻強調，林宅血案是台灣歷史上涉及人性與人命的慘痛事件，其背景與當時蔣經國政府之作為密切相關，屬於威權時代的黑暗歷史。她反問賈永婕，在發表相關言論前，是否曾透過搜尋引擎或諮詢他人理解事件脈絡，抑或只是以「無腦搶流量」的心態隨意發文。周玉蔻進一步痛批，賈永婕以短短幾句話將矛頭指向已執政十年的民進黨，不僅扭曲歷史，更疑似為國民黨蔣家政權進行洗白，行為與那些拍攝「世紀血案」誤導視聽者無異。

賈永婕在貼文引發爭議後回應，表示自己並非不清楚「當權者」所指為何，但未直接點名蔣家或國民黨。周玉蔻對此補救說法感到不滿，批評其「語意不清」「被抓包才補救」，認為此舉更加可惡。周玉蔻在文中多次反問：「是誰？為什麼不敢大大方方說是蔣家？是國民黨？」直指賈永婕逃避歷史責任，並質疑其作為官股公司董事長，卻以輕率態度處理嚴肅歷史議題，有負公眾期待。

此文發出後，迅速引發網路討論，許多網友對林宅血案的歷史真相與政治責任再度表示關注，亦有聲音批評賈永婕的發言簡化了複雜的歷史脈絡，周玉蔻在文末感嘆，賈永婕的貼文不僅無視歷史真相，更以「假裝正義女神」的姿態誤導公眾，此類行為在當前政治環境中尤顯可悲。

