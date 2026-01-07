周玉蔻示警：民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴⋯

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安6日在市政會議裁示，今年起將實施3項重大政策，包含國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出；並將推動教育改革三箭、升級敬老卡。資深媒體人周玉蔻今（7）天表示，民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴⋯⋯

蔣萬安在市政會議裁示，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費（圖／北市府提供）

周玉蔻直言，自己瞧不起蔣萬安，但他昨天宣布的台北市營養午餐全免費政策很厲害！

周玉蔻奉勸民進黨政治人物：

1.所有縣巿長候選人從善如流跟進，營養午餐全免費，加碼保證熱食、美味、營養均衡。千萬別爭論台北市分配款多到不知道怎麼花這種老百性懶得理你的廢話。

2.行政院早早規劃去年度超徵税收普發現金政策（10000元起跳），快快公布。不要再說「財政紀律」那一套了！

3.針對藍白不審總預算案，下鄉說明根本浪費時間（卓內閣以為自己是高市早苗團隊嗎？呵！）請行政院馬上推出政府年度收支備案，承諾弱勢照顧及福利政策絕不減少。

卓院長和民進黨黨團請不要動不動一副怨婦狀，只會哭訴，老百姓只會嫌棄政府沒用。更重要的是，千萬別傻到指望柯文哲會幫忙，跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨。

4.立定目標，2026年底大選翻身，保住現有縣市外，努力打下嘉義市、宜蘭縣、台東縣、基隆市、新北市和彰化縣、雲林縣！

5.結論：自信、氣魄有權力行使及召喚選民支持魅力的政府領導人，才是台灣人，特別是中間選民的所愛。

周玉蔻直言，拜託，年輕名不見經傳的發言人罵人、立委寫臉書、例行記者會、總統與閣揆道德喊話，無效！人民要看到的是意志堅決、說服力深刻又有耐心的領導！不要再猶豫了，這是個比速度的時代。

