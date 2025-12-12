周玉蔻籲民進黨：想想2028！別再增加仇恨值

▲立法院今處理停砍公教年金兩法案，民進黨雖不滿年金改革停滯，但仍不敵藍白人數，修法順利三讀。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（12）日接連三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。資深媒體人周玉蔻喊話民進黨政府，支持行政院對停止年改案副署、執行，想想2028年總統、立委選舉吧。

周玉蔻說，她要再逆風一次，權衡藍白在國會利用多數對國家造成的國安、國防甚至很可能發生的主權傷害，這個停止年改案，行政院應該副署、總統賴清德公布後執行，賴清德公布時可以註記前總統蔡英文任內推動的年改動機目的純正、負責。

周玉蔻解釋，這議題已不是純財政問題，而是攸關台灣政權興衰的重大關鍵，不要再增加藍白淺綠陣營對民進黨的仇恨感了，穩住政權很重要，「不要跟我罵年金領取人了，想想2028年總統、立委選舉吧。政情險峻、執政當局困境纏身，多害相權取其輕！這個案子打不副署，划不來！

