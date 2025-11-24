周玉蔻轟金馬獎「道德無恥」 怒批范冰冰逃稅醜聞後仍封后
[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今天（24日）在臉書發文，猛烈抨擊第62屆金馬獎將最佳女主角獎頒給曾涉中國逃稅醜聞的女星范冰冰，痛批金馬獎評審「瞎了眼」「創下道德無恥度歷史記錄」，甚至直言「金馬獎這麼賤嗎？廢了算了！」
周玉蔻指出，范冰冰憑馬來西亞電影《地母》奪后，但她曾因中國逃稅案被重罰並短暫入獄，如今卻在台灣金馬獎封后，讓她無法接受。她質問：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬獎影后？」並怒嗆評審主席應出面說明，文化部長李遠是否感到丟臉，更質疑「台灣政府鼓勵逃稅嗎？」她並拿逃避兵役被追回獎項的案例相比，諷刺金馬獎「沒是沒非、熱臉貼冷屁股」。
周玉蔻的強烈言論一出，迅速引發熱議，支持者認為金馬獎應考量道德爭議，反對者則主張藝術與私人過往應分開討論。本屆金馬獎因范冰冰封后已掀起兩岸高度關注，周玉蔻此番炮轟更讓爭議火上澆油。
