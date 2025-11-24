周玉蔻逆風開砲：小橘書恐淪「垃圾山」 質疑全民真會看、會做、會準備嗎？

國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。 圖：擷自林飛帆臉書粉專

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今天（24日）在臉書發文，強烈質疑國防部推出的《台灣全民安全指引》（小橘書）實際效用，直言「摸著良心說，一般民眾會仔細看完全文後，乖乖按照指示做好準備嗎？」她批評這本冊子雖在同溫層贏得一片喝采，卻忽略台灣2300萬人並非人人台大畢業、留學英國，點名「林飛帆和林飛帆的啦啦隊們」質疑「你們要如何讓每一個台灣人都願意看、有時間看、有心情看、看得懂？」

周玉蔻進一步追問，發完冊子後，後續的全民識讀、溝通、演練及年復一年整備計劃在哪裡？她點名鄰長、里長、地方首長、民代、學校與社團，至今有誰安排閱讀課程、講師與場地？「這不是文青時尚，也不是幾個外國代表處響應、AI生成影片，一夜之間台灣人民就能吸收、接受上手實踐的事！」

她更直接挑戰民進黨立委與黨公職：「現在立刻請你們上一堂『台灣全民安全指引』白話文解說課，有幾個人可以做到？」周玉蔻自嘲連自己看電子版看到一半就覺得煩，更擔憂民眾面對囤積物資等建議時「錢呢？」最後小橘書恐淪為「橘色大垃圾山」。她強調，這不是論文，而是攸關每一個人民生命的事，「人間煙火一下總可以吧？」

