周玉蔻造謠翻車！需賠180萬 王世堅：情緒失控的激情老太太

媒體人周玉蔻過去成立的媒體《放言》，2020年開始連續刊登多達40篇報導，批評時任金管會副主委李紀珠，遭李提告。一審台北地院認定，放言與周玉蔻確實有「不實言論」，必須賠償180萬。民進黨立委王世堅聽聞此事，先表示不想談到這個「假媒體人」，後來更是直呼周玉蔻是情緒失控的激情老太太，希望這次法院重判，能夠讓他不要再騷擾台灣社會。

媒體人周玉蔻。（圖／CTWANT）

王世堅今天在立法院接受媒體採訪時，被問到周玉蔻因「不實言論」遭法院判賠李紀珠180萬一事。王世堅表示，周玉蔻這個自稱是媒體人，但實則濫用媒體平台，認為自己有能夠任意褒貶、造假的權力，「我不想談這個人，我覺得民眾不會想聽到她」。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

王世堅接著狠批周玉蔻，「她就是上了年紀的老太太，社會上大多數老太太們都已經在家裡含飴弄孫，很少看到她這樣激情的老太太，還刻意造假，我想她是情緒失控。」

王世堅提到，希望法院這樣的判決，能夠對周玉蔻這些假媒體人一些教訓，希望她也能改正這些過錯，不要再騷擾台灣的社會。

