周玉蔻都認可蔣萬安 直呼免費營養午餐政策「很厲害」

台北市長蔣萬安6日宣布國小、國中營養午餐全面免費，引發熱烈討論。就連親綠媒體人周玉蔻也發文給予肯定，並直言「這招很厲害」她呼籲民進黨台北市長候選人應跟進，並加碼保證熱食、美味、營養均衡，不要爭論台北市分配款多的問題。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

周玉蔻在臉書發文坦言，雖然她瞧不起蔣萬安，但營養午餐全面免費政策很厲害。周玉蔻建議，行政院應儘早規劃去年度超徵稅收普發現金政策，金額從一萬元起跳，並快速公布，不要再談財政紀律。她認為針對藍白不審總預算案，下鄉說明根本浪費時間，質疑卓內閣以為自己是高市早苗團隊。她呼籲行政院馬上推出政府年度收支備案，承諾弱勢照顧及福利政策絕不減少。

周玉蔻批評卓榮泰和民進黨黨團不要再像被家暴的婦女一樣，動不動一副怨婦狀，只會哭訴，強調老百姓必然嫌棄政府沒用。周玉蔻更警告民進黨，千萬別傻到指望民眾黨前主席柯文哲會幫忙，直言跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨。

周玉蔻。（資料圖／中天新聞）

周玉蔻提出民進黨應立定目標，在2026年底大選翻身，除了保住現有縣市外，努力打下嘉義市、宜蘭縣、台東縣、基隆市、新北市、彰化縣及雲林縣。她強調自信、氣魄、有權力行使及召喚選民支持魅力的政府領導人，才是台灣人特別是中間選民的所愛。

最後，周玉蔻直言，「年輕名不見經傳的發言人罵人」、「立委寫臉書」、「例行記者會」、「總統與閣揆道德喊話」都無效，她認為人民要看到的是意志堅決、說服力深刻又有耐心的領導。周玉蔻強調不要再猶豫，這是個比速度的時代。

