周玉蔻點名挑戰蔣萬安 梁文傑：不在規劃中

▲陸委會副主委梁文傑被點名2026選台北，挑戰蔣萬安。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026年台北市長人選布局逐漸浮現，除了「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農已率先表態參選外，資深媒體人周玉蔻日前在臉書發文直言，在眾多綠營人選中，「終於看到亮點—梁文傑」。對此，梁文傑今（6）日表示，不在他的規劃之中，現在做這個職位還滿有意義的。

梁文傑在2010年至2022年間擔任北市議員，妻子為現任民進黨不分區立委林楚茵。梁文傑2022年議員選舉尋求4連霸失利後，2023年1月接任陸委會副主委兼發言人。

陸委會今日下午舉行例行記者會，針對被點名2026挑戰台北市長蔣萬安，梁文傑會後回應表示，「這不在我的規劃之中，我覺得我現在做這個職位還滿有意義的。」

