周玉蔻：川普跟高市早苗通話，其實就是間接打電話給總統賴清德！

記者李鴻典／台北報導

在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，日本首相高市早苗於今（25）日稍早與美國總統川普進行了通話。資深媒體人周玉蔻直呼，其實就是間接打電話給總統賴清德啊！

日本首相高市早苗於今（25）日稍早與美國總統川普進行了通話。（圖／翻攝自高市X）

綜合日媒報導，高市早苗於通話結束後，在首相官邸受訪時表示日方與美國之間的緊密合作已獲充分確認。「川普總統也特別表示，『妳是我極為親密的朋友，隨時都可以打電話給我』。」

高市早苗還提到，這次通話是由川普主動提出，兩人就最新區域情勢交換意見。接著還指出，川普於通話中說明了昨晚他與中國國家主席習近平通話後，美中關係的最新情況。

周玉蔻說，中國國家主席習近平找下台階主動打電話給川普，讓《新華社》編故事大內宣！川普立刻打電話給高市⋯⋯，其實就是間接打電話給賴清德啊！

周玉蔻指出，中日關係惡化，中國下不了台了，習近平撑著臉面打電話給川普搬救兵找下台階，羅織了台灣回歸等等自晦的劇碼給《新華社》編故事。然後，川普根本不理習近平那套共產黨慣常謊言大內宣手法，自己發文完全不提台灣。然後，立刻打電話給好朋友，川習通話關係人日本首相高市早苗，向高市交心。

「這多麼暖心啊？打給高市女士，不就是間接打給賴清德嗎？」周玉蔻還說，川普在APEC和習近平會面，拒談台灣問題，日媒指出就是高市的建議。川普當然知道高市和賴清德有信賴管道！所以，這2通電話，好政治啊！大家都開心。

民運人士王丹則說，習近平致電川普，擺明了就是向美國告日本的狀。這等於承認了美國在亞洲的影響力，承認中國對日交涉無效，拿日本沒辦法。你什麼時候見過美國跟墨西哥有貿易衝突，然後美國總統給習近平打電話的？因為中國的影響力到不了美洲大陸嘛。所以，習近平打電話告狀，其實是外交上的敗筆。

