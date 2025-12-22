周玉蔻：快速澄清張文母非中配，四叉貓及陸委會做的很好！

記者李鴻典／台北報導

27歲張文19日在台北隨機攻擊釀嚴重死傷，引發高度關注，資深媒體人周玉蔻今（22）天表示，快速澄清張文母非中配！四叉貓及陸委會做的很好！

27歲張文19日在台北隨機攻擊釀嚴重死傷。（圖／翻攝畫面）

周玉蔻指出，張文這個惡魔犯案後，網路上立刻出現他是中配之子，甚至有截圖說他歌頌解放軍及申請中國護照等謠言及假資訊。幸好四叉貓仔細搜尋比對資料，立即加以澄清。

四叉貓在20日晚間發文寫下，【煙霧彈兇嫌】幫闢謠。四叉貓說，『張文』並非外配之子，父母皆不是中國人，也沒有去中國讀書或大陸依親來台灣，他們全家都是桃園人！四叉貓也提到，中國軍武抖音那個帳號不是兇嫌本人，請大家不要再轉傳截圖。

陸委會後來也證實，張母並非中國籍。周玉蔻指出，但是，第一時間為什麼那麼快就流出這種假訊息、謠言撼動人心、挑撥離間呢？這是個人犯案？還是有系統的刻意測試台灣社會在重大危機事件發生後社會人心抵抗謠言破壞力的能耐？

周玉蔻強調，不管怎樣，國安團隊有必要查清楚。她也說，四叉貓做的很好，台灣須要更多貓貓。陸委會即時破除錯誤資訊也做的很正確，政府各部會、機構應該都確立這種處理機制與能力。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

