專欄/周玉蔻：林宅血案跟「當權者」要真相！？賈永婕不僅無腦！還很壞！故意帶風向把千古慘案的責任推給現在執政的民進黨！

跟當權者要真相？

當權者？誰？

當年案發時的當權者，就是你賈永婕前幾天接受王偉忠訪問時，得意忘形的附和他說你自己出身是「藍營」，還笑說當上了101董事長，被罵「背叛」的那個藍營祖宗：蔣家獨裁政權。

101當成自己網紅流量的私房玩具，不必動大腦，玩沒有成本的風險，一般人反正「娛樂一番」也懶得追究公器私用、吹噓膨風背後專搞個人公關、破壞公股公司董事長治理責任與義務的問題。

但是，牽涉到林宅血案，關係人性與人命，真實與殘酷的蔣經國政府的黑暗手段，也可以照様無腦搶流量扮網紅嗎？不會Google 嗎？沒有ChatGPT嗎？旁邊沒有人可以請教嗎？

這麼嚴重嚴肅的問題，隨便三兩句話Po文？

林宅血案？那不只是林義雄先生的痛、台灣人的痛，那還是人類文明無底線的憤怒！沒有真相，比真相更令人空洞無底哀傷？你賈永婕有沒有心腸？有沒有血肉啊？！

什麼叫要答案？什麼叫向當權者要答案？沒有答案、不給答案、掩蓋答案，就是當時的真相！你懂嗎？你懂嗎？你懂嗎？

你賈永婕花瓻無腦風格的短短幾句話，故意裝儍裝無知裝幼稚，帶風向把目標指向已經執政10年的「當權者」民主進步黨，替國民黨蔣家洗白的企圖，跟那些拍攝「世紀血案」之徒有什麼不一樣？

可悲！扭曲、無視歷史、輕率貼文，假裝正義女神！這種人居然還是「當權者」任命的官股公司董事長！



貼文後被質疑替國民黨洗白，賈永婕回說她怎麼會不知道當權者是誰？

是誰？為什麼不敢大大方方說是蔣家？是國民黨？

被抓包才補救，語意不清！更可惡！

