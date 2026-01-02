周玉蔻：柯文哲「滿血」現身立院 營造雙柯會「密室協商」假象、試探「暗黑交易」

前民眾黨主席柯文哲就人工生殖法ㄧ案拜會民進黨立院黨團總召柯建銘尋求支持。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 資深媒體人周玉蔻今（2）日臉書發文，直指民眾黨前主席柯文哲「滿血」現身立法院，是企圖透過喊話及營造與民進黨黨團總召柯建銘「密室協商」假象，試探與總統賴清德進行「暗黑交易」，以換取其涉貪官司脫身。周玉蔻質疑：「你柯文哲精明一世居然這麼不了解賴清德嗎？」，凸顯柯文哲交保後復出動向備受關注。

柯文哲今日現身立法院，與民眾黨8位立委召開記者會，檢討2025年黨團表現並公布2026年工作重點，同時積極遊說藍綠黨團支持《人工生殖法》修正案，允許代理孕母制度。柯文哲親訪國民黨黨團，國民黨黨團總召傅崐萁熱情迎接，笑稱「滿血歸來，劫後餘生」，柯文哲則回應：「這是我對陳昭姿的一個承諾，想說這有什麼困難，結果竟然搞了兩年，為了這件事來拜託大家。」雙方合影留念，象徵藍白合作。

至於綠營，柯文哲在中午拜會民進黨團總召柯建銘，柯文哲強調目的相當單純，「就是為了陳昭姿的法案來拜訪柯總召」，並直言立法院的實際運作，「法案要過，一定要老柯點頭」。雙柯會後媒體追問會面過程中是否談及其他議題，包含新竹市長高虹安等人？柯文哲笑說，「我們是老朋友，能聊的很多，什麼都聊一點。」，具體部份包括總預算等相關議題。

周玉蔻過去多次預言柯文哲將掀「復仇海嘯」，投入2026地方選戰毀滅民進黨版圖，尤其鎖定南部縣市如高雄，恐對賴清德造成威脅。但周玉蔻也批評柯文哲誤判賴清德性格，認為其不會干預司法。政界人士分析，柯文哲此舉或意在鞏固黨內支持，並測試藍綠態度，以化解官司糾葛。民進黨內部回應低調，僅強調國會應聚焦民生法案。國民黨則樂見藍白聯手，傅崐萁表示柯文哲「劫後餘生」象徵新生。民眾黨則稱，此為正常遊說，無涉交易。

