周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」

中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。

「老實人跳舞」突破不夠？

在當晚的月度決賽舞台上，周興哲為了帶給觀眾全新面貌，特別挑選了經典西洋金曲〈Can't Take My Eyes off You〉，並融入了過去罕見的唱跳元素。舞台上的他配合節奏律動，展現出不同於以往深情站立演唱的輕快風格。雖然他展現了極佳的氣息控制，歌聲依舊細膩穩定，但整體的舞蹈動作幅度偏小，演唱核心仍維持他所擅長的中慢板抒情基調。

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這場演出隨即被現場擔任講評人的歌壇大姐大那英調侃為「老實人跳舞」，節目揭曉淘汰名單時，周興哲遺憾止步，連那英都在後台真情流露，雖然麥克風未完全收音，仍能清晰聽到她極度不捨地驚呼：「Oh my god！怎麼搞的嘛！」表達對周興哲離開的惋惜。面對淘汰，周興哲則展現出極高情商與風度，感性表示自己從第一期至今非常享受這個舞台，隨後幽默向歌迷喊話：「愛大家，我會繼續努力唱歌，聽不夠的歡迎來我的演唱會！」

歌迷抱不平「歌聲明明很穩」

周興哲與張碧晨、美國歌手斯塔納伊（Albert Stanaj）一同抱憾出局，而當期月度冠軍則由胡彥斌奪下。對此許多網友與周興哲的歌迷紛紛跳出來抱不平，認為《歌手》的賽制與現場評審向來偏愛高音轟炸或大開大合的舞台，「Eric 的歌聲明明很穩，〈Can't Take My Eyes off You〉改編得很高級啊」、「歌手這個節目是不是不飆高音、不搞大陣仗就不會贏」、「那英的反應就是我的反應，真的太扯了」。

也有人對「老實人跳舞」的評價進行了更客觀的剖析，「周興哲的強項本來就是抒情，這次跳舞確實看得出來有點生硬，記憶點不夠深刻」，也有網友指出，當晚同場被淘汰的還有大魔王等級的張碧晨，可見這屆《歌手2026》實力內捲嚴重，「連張碧晨都下去了，周興哲輸得不冤枉」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導