周興哲止步《歌手2026》 那英聽淘汰結果當場崩潰落淚

【緯來新聞網】中國音樂競演節目《歌手2026》於12日晚間進行第四場直播，本場賽制全面升級，單場一口氣淘汰3名選手，競爭強度明顯提高。最終結果揭曉，台灣歌手周興哲與美國歌手阿爾伯特斯坦納伊雙雙止步，提前告別舞台；同樣落入危險區的齊豫則驚險過關，成為目前節目中僅存的台灣代表。

周興哲止步歌手。（圖／翻攝微博）

身處淘汰邊緣的周興哲，本輪選擇以經典名曲〈Can’t Take My Eyes Off You〉應戰。一向以深情抒情路線為人熟知的他，這次罕見挑戰唱跳形式，盼能呈現有別於以往的舞台樣貌。表演中放開自我的演出，也讓不少觀眾印象深刻。



不過，即便演出收穫不少好評，周興哲仍未能闖過這一關。當淘汰結果公布，擔任講評人的那英情緒瞬間失守，當場落淚並脫口而出：「怎麼搞的嘛！」流露對周興哲離場的不捨。對於出局，周興哲展現高EQ應對，他坦言自第一期登場以來，每一回站上舞台都樂在其中，並向所有觀眾、樂手與同場歌手致謝，感謝一路以來的支持。

告別之際，周興哲也順勢向觀眾預告，7、8月將分別在重慶與上海開唱，誠摯邀請歌迷到場聆聽。他笑稱，若大家意猶未盡，歡迎到演唱會現場繼續力挺。那英聽聞後立刻回應：「我們一定要去！」並上前給予擁抱與祝福，當場開口邀歌，期盼未來能有合作機會，讓現場氣氛溫暖動人。

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