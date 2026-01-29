周興哲甜喊「想念哲哥」 張信哲埋合作伏筆

張信哲（左）、周興哲日前參加「喬山五十感恩慈善演唱會」。潮水音樂提供



張信哲、周興哲日前在「喬山五十感恩慈善演唱會」台北大巨蛋舞台合體，2人不約而同說「唱上癮」，期待在同場地開個唱，談起「雙哲」緣分，其實早在2017年就在白金錄音室完成音樂上的首次交流。

在大巨蛋後台，周興哲一見到張信哲便恭敬地笑說：「想念哲哥。」近期參與陸綜《聲生不息》演出的他也期待有機會與張信哲同台合唱，兩代情歌王子惺惺相惜，也為未來再次合作悄悄埋下伏筆。

2017年，張信哲主動跟周興哲邀歌，誕生作品〈遷徙〉收錄於《擁恆》專輯中，而demo原本是英文版本，他說雖然編曲相對簡單，但直言：「其實已經是可以出版的成品。」多年後「雙哲」再合體，2人也笑談未來若有機會，不排除將〈遷徙〉唱回最初的英文版本，「讓大家聽看看這個好版本」。

3月，張信哲將帶著「未來式Our Story」巡演前進紐澳，雪梨站昨（1╱29）宣布加開座位；周興哲則以「Odyssey 旅程」世界巡迴演唱會跑遍全球，場場都是話題。

