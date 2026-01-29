周興哲被爆參戰《歌手》！2大咖歌王也在內 那英親吐「墊底血淚史」

記者徐珮華／綜合報導

周興哲唱紅〈你，好不好〉、〈以後別做朋友〉、〈怎麼了〉等多首破億金曲，去年9月一連舉辦3場台北小巨蛋演唱會，近4萬張門票開賣即秒殺，人氣不容小覷。擁有堅強歌唱實力的他，近日被爆將參戰中國歌唱選秀節目《歌手2026》，身為過來人的那英，也語重心長提醒要有能承受「連續墊底」的心理準備。

周興哲去年4度攻蛋，登上台北小巨蛋連唱3天。（圖／星空飛騰提供）

周興哲近日在節目《聲生不息·華流季》中，被汪蘇瀧爆料是《歌手》首發歌手之一，對方接著當場點名那英，希望她能分享經驗。對此，那英坦言參賽過程相當煎熬，「你們要做好心理準備，真的會很崩潰，要承受最後連著幾天、幾期都是倒數、第7名。你們要想好，有今兒個、沒明兒個。」

那英提醒周興哲參賽前做好墊底的心理準備。（圖／翻攝自微博）

那英2024年參戰《歌手》抱回冠軍寶座，不過在此之前，她曾連續慘敗外國歌手，甚至一度排名墊底，當時網友紛紛砲轟「劇本太明顯」。如今傳出周興哲將參賽，王力宏、林宥嘉等人也出現在網傳名單中，儘管節目組尚未公布正式名單，已掀起一波討論熱潮。

