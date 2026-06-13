周興哲《歌手2026》爆冷出局！挑戰唱跳被虧「老實人跳舞」 高EQ吐真實心聲

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

周興哲在《歌手2026》最新一集「月度決賽制」中遭淘汰。翻攝周興哲微博

創作才子周興哲日前參加《歌手2026》，在昨（12日）的月度決賽中首度挑戰唱跳演出，雖然最終止步賽事遭到淘汰，但他賽後展現高EQ態度，不僅坦言沒有遺憾，更向歌迷預告即將展開演唱會行程，盼能很快與大家見面。

在月度決賽中，周興哲被分入危險區，與齊豫、張碧晨及斯納吉共同爭奪晉級資格。向來以深情情歌見長的他，這次一改過往站定演唱的風格，選唱經典英文歌曲〈Can't Take My Eyes Off You〉，並首度加入舞蹈編排，讓人眼睛一亮。就連那英也笑虧他是「老實人跳舞」。此外，他更透過6/8拍變奏重新詮釋歌曲，融合復古爵士氛圍，展現不同於以往的舞台魅力，可惜最終票數未能擠進前二名，與斯納吉一同遭到淘汰。

廣告 廣告

周興哲在《歌手2026》最新一集中挑戰唱跳。翻攝芒果TV微博

高EQ面對淘汰 預告演唱會將登場

賽後周興哲在社群發文分享心情，表示參與節目的這段期間，每一次排練與直播都十分珍貴，能夠持續站上舞台唱歌，本身就是一件幸福的事。他強調自己沒有遺憾，未來仍會持續投入音樂創作，並透露很快就會透過演唱會與粉絲見面。消息曝光後，不少歌迷立刻湧入留言區敲碗巡演資訊，重慶、成都等城市成為粉絲點名期待開唱的熱門地點。

事實上，周興哲自節目開播以來便維持一貫細膩溫暖的演唱風格，不刻意飆高音或追求震撼舞台效果，而是透過穩定唱功與情感鋪陳打動觀眾。對於他的表現，外界評價呈現兩極化，有樂評人稱讚其編曲層次豐富、舞台與造型完整呈現歌曲年代感，也有人認為他的演出過於保守，欠缺令人驚艷的爆發力與突破性。

四場舞台留下印記 翻唱周杰倫掀熱議

回顧周興哲在《歌手2026》共帶來四個不同風格的舞台作品。首期重新演繹自己的代表作〈永不失聯的愛〉，第二期翻唱周杰倫經典情歌〈說了再見〉，獲得不少好評，被認為成功掌握周氏情歌的細膩神韻；第三期則與炎明熹合作演唱〈顏色〉，兩人截然不同的聲線形成鮮明對比，默契十足，而最後一場月度決賽則以唱跳演出作為收尾。

節目結束後，他與炎明熹合作的〈顏色〉仍持續引發樂迷討論，被不少觀眾視為本季聲線搭配最出色的合作舞台之一，也為他的《歌手2026》之旅畫下令人印象深刻的句點。

周興哲在《歌手2026》最新一集中挑戰唱跳。翻攝芒果TV微博



回到原文

更多鏡報報導

30歲美妝女神驚傳罹癌！不菸不酒、天天健身仍中鏢 淚揭最可能元凶

老虎牙子董娘開4.5萬徵「全能特助」被罵爆！劉伊心出面道歉急滅火

「雙J」同框內幕曝光！周杰倫現身JJ台北工作室 20年交情互動全被拍

蔣萬安兒「大寶」獲市長獎遭網暴！同學揭戰績貢獻 童軍人也力挺：還是太冷門