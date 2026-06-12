周興哲《歌手2026》遭淘汰！那英當場崩潰喊「怎麼搞的」全場震驚
記者林宜君／台北報導
中國音樂競賽節目《歌手2026》最新一集迎來「月度決賽制」，賽制首次升級，7位歌手同台競演後將直接淘汰3人，戰況激烈，也讓現場氣氛相當緊繃。本集賽事中，齊豫、周興哲、竇靖童、胡彥斌等人同場較勁。經過多輪評選後，製作單位宣布阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）與台灣歌手周興哲率先遭到淘汰，止步本輪賽事，讓不少觀眾感到意外。
上集結束後，胡彥斌、竇靖童與尤長靖率先進入安全區，而齊豫、周興哲、張碧晨與阿爾伯特斯塔納伊則進入危險區，需透過PK賽爭取晉級名額。最終結果出爐後，台灣代表在節目中僅剩齊豫一人繼續晉級。周興哲本回挑戰經典歌曲〈Can't Take My Eyes Off You〉，突破過去以鋼琴彈唱為主的表演模式，改以唱跳形式登場，賽前更表示希望展現不同舞台樣貌。不過表演播出後在網路上引發討論，甚至有觀眾留言形容「老實人豁出去了」，評價兩極。
儘管止步舞台，周興哲在離場時仍保持風度，向觀眾與製作團隊致謝，表示非常珍惜每一次演出機會，也感謝所有工作人員與參賽歌手的陪伴。他同時也向觀眾喊話，希望大家若還想聽歌，可以到他的個人演唱會支持。現場擔任評審的那英則對結果相當不捨，情緒激動表示「怎麼搞的嘛」，並給予周興哲擁抱鼓勵，還不忘笑著邀請他未來替自己寫歌，場面一度溫馨，也讓節目在激烈競爭之外多了一絲情感溫度。
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