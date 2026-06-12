周興哲《歌手2026》邊唱邊扭還不夠遭淘汰！台灣歌手只剩她一人

落入危險區的周興哲，最終在PK賽制中遭到淘汰。（圖／YouTube@芒果TV熱播綜藝 MangoTV Super Variety）

台灣情歌王子周興哲近期參加大陸頂尖歌唱競技節目《歌手2026》，憑藉溫暖嗓音一路苦戰。然而，繼魏如萱、庾澄慶相繼遺憾離場後，周興哲也面臨同樣命運。在今（12日）晚播出的首場「月度決賽」中，他雖大膽突破自我，邊唱邊跳，最終仍無法獲得觀眾青睞，遭到淘汰出局，就連現場講評人那英忍不住哽咽直呼：「怎麼搞的嘛！」

首度挑戰「唱跳」求突破，網友評價兩極

在當晚的月度決賽中，周興哲選唱經典名曲〈Can't Take My Eyes Off You〉，一改過往深情彈唱的形象，他還放話要當「跳舞小天才」，首度挑戰唱跳舞台，試圖展現反差萌並打破「老實人」的刻板印象。

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儘管他在台上的律動感十足且歌聲穩定，還帶動現場氣氛，但不少網友卻認為他的舞蹈動作不夠猛、不夠有力道，僅是隨著音樂輕微扭動而已，缺乏了大幅度的突破感，導致舞台記憶點過少。最終在殘酷的評比下，他與美國歌手阿爾伯特斯塔納伊（Albert Stanaj）確定雙雙出局。

「月度決賽」大裁員！那英揪心喊話：記得幫我寫歌

本次節目首度採用「月度決賽」制，由 7 位歌手中淘汰 3 位，戰況激烈到那英都感嘆像是「小歌王決賽」，由於周興哲落入危險區，必須參與 PK 賽，最後卻無緣晉級。一得知周興哲被淘汰後，那英在後台表現極為不捨與震撼，不僅心疼落淚，還送上深深的擁抱。

那英除了承諾一定會去聽他的演唱會，更趁機向這位創作才子邀歌，叮囑他「記得幫我寫歌！」讓原本感傷的氣氛增添了一絲溫馨。

台灣歌手只剩齊豫！周興哲預告演唱會見

面對淘汰結果，周興哲展現大將之風，強顏歡笑地感謝樂手與參賽者，並表示：「我很享受這個舞台，我會繼續努力、繼續唱歌。」 他也隨即向歌迷喊話，如果聽不過癮，可以參加他 7、8 月在重慶與上海舉辦的演唱會。隨著周興哲的離開，目前《歌手2026》的舞台上，台灣歌手僅剩齊豫一人隻身奮戰，雖然她在當晚也一度落入危險組，但所幸最終安全過關，成為台灣代表的最後希望。

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