周芷若與趙敏同框？高圓圓＋賈靜雯合照美到上熱搜！女神私服街拍教科書級、一頂毛帽秒變焦點

（圖／高圓圓小紅書）

當中國女神高圓圓在小紅書曬出與台灣女神賈靜雯同框美照，瞬間炸裂全網、上熱搜！網友狂喊：「竟然看到周芷若和趙敏同框了？！」、「歲月不敗美人！」、「圈內最歷久不衰的兩副美顏！」

（圖／高圓圓小紅書）





不只是兩位女神顏值炸裂，高圓圓的私服穿搭也被推到熱搜榜頂端。她巧妙運用亮色毛帽、長裙、風衣與配件的搭配功力，低調卻充滿小心機，每個細節都像在教大家怎麼穿得既嫩又時髦，連最挑剔的時尚迷也忍不住瘋狂點讚！

（圖／高圓圓小紅書）

高圓圓私服穿搭：亮色系毛帽畫龍點睛

從細節看，高圓圓非常擅長利用亮色毛帽作為造型亮點。像一頂藍色長帶毛帽，不僅可以圍脖保暖，還能和咖啡色大衣＋球鞋完美搭配，讓冬天的穿搭瞬間活潑起來～

廣告 廣告

（圖／高圓圓小紅書）

（圖／高圓圓小紅書）





而另一頂紅色毛帽則更適合黑色大衣＋黑靴，再加上深色格紋圍巾，紅黑撞色中帶點節日感，又不會過於搶眼。

（圖／高圓圓小紅書）





高圓圓私服穿搭：黑色大衣＋牛仔褲、黑靴

除了毛帽，高圓圓的經典冬日私服也非常值得借鏡。黑色大衣搭配牛仔褲、黑靴與黑色大包，是她的「隨性日常公式」，簡單利落又有質感，適合上班、逛街或約會。

（圖／高圓圓小紅書）





高圓圓私服穿搭：淺駝色風衣＋黑色大包

想要氣質更柔和的感覺，高圓圓也會選擇淺駝色風衣搭配黑色大包，這種配色對膚色友好又不挑場合，低調卻能顯氣場。

（圖／高圓圓小紅書）





高圓圓私服穿搭：黑色V領上衣＋白色長裙＋黑色平底鞋

高圓圓的穿搭技巧還有一個共通點：玩層次與比例。黑色V領上衣搭白色長裙，再搭黑色金扣平底鞋，透過深淺對比和長短比例的巧妙安排，讓整體看起來輕盈又優雅。這種混搭感，既不張揚又極具高級感，讓人忍不住想筆記每一個細節。

（圖／高圓圓小紅書）





高圓圓的私服秘訣非常實用，利用亮色單品點睛、經典單品穩場、層次與比例拿捏到位。無論是日常上班、約會出街，還是冬日出遊，她的穿搭都能做到舒適、低調卻又高級感滿滿，絕對是冬季私服穿搭榜樣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

從訓練到比賽全包辦！NB、Nike、adidas、BROOKS話題跑鞋一次看

啦啦隊女神李多慧撒嬌舞＋wink連發，直接原地戀愛！化身EA7一日店長、2套造型帥甜完美切換