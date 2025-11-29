周華健一登場誇海口「要唱到大家連Uber都叫不到」 北高三場門票全秒殺...被問加場鬆口了

周華健29日帶著「少年的奇幻之旅3.0」唱進高雄巨蛋，這是他時隔4年再度返回港都開唱，他開頭就以〈孤枕難眠〉、〈有沒有一首歌會讓你想起我〉揭開演唱會序幕，一開場就掀起回憶殺大合唱；唱完兩首歌後立即以爽朗的口氣跟萬名觀眾打招呼，「大家好！晚安！也才六點而已！蠻喜歡在高雄演出，用六點來起跑，很人道，很周到！」隨即他關心起大家是否會趕最後一班車回北部，更開玩笑誇海口笑說：「有多少人會趕車回台北？我想我太多了吼！大家通通不走哦？！那我要唱到你連uber都叫不到！」說完全場歡呼大叫，讓他笑說：「話才說完，歹誌大條啦！」

他也回憶起自己跟高雄的淵源，透露菜鳥時期發片跑宣傳的點點滴滴，他竟笑說：「每次來高雄工作，就會想到當年這裡盛行很多的『工地秀』，發達又繁榮！」在唱到〈花心〉這首歌時，周華健又語帶幽默地自招：「當年《花心》專輯製作費就是靠著跑工地費的酬勞一點一滴存下來去支付的！」此話一出讓全場笑聲四起，也為這段「成名往事」添上最接地氣的溫度！

周華健緬懷日前猝逝的好友屠穎。（圖／滾石唱片）

在唱完倒數第二首歌〈我是真的付出我的愛〉後，周華健突然感性說到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」而大螢幕上播放著屠穎老師的照片，周華健表示：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在坐的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉串起對屠穎無盡思念，並把感謝與祝福全都寄託在歌裡。

此次《 少年的奇幻之旅3.0》北高雙蛋兩站皆開出票房完售佳績，許多粉絲都希望周華健能夠再加場，對此他鬆口「有機會！其實已經在考慮中，希望很快能有好消息！到時候可能就變成『少年的奇幻之旅4.0』也說不一定！」他更幽默表示：「明年要多花點時間留在台灣跟這裡的朋友多做交流，因為發現以前交的朋友在互動上都有點鬆掉了，我想用演唱會來重新維繫感情是一個好的方式！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導