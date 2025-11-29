周華健不捨摯友屠穎離世 悲訴心聲：走著走著突然就下了船

周華健29日在高雄巨蛋開唱。滾石唱片提供

周華健出道40年二度登上高雄巨蛋開唱，29日舉辦「少年的奇幻之旅3.0」演唱會，節目後段唱完〈我是真的付出我的愛〉，周華健感性提到：「在人生的奇幻旅程上，有人加入上了船，也有人下了船，船走著走著，我們突然面對到，有人突然就下了船。這一秒，這一位音樂人，我們懷念他！」不捨日前驚傳離世的摯友、資深音樂人屠穎老師。

周華健與屠穎交情深厚，更是長期合作的音樂夥伴，屠穎曾擔任周華健演唱會的音樂總監，並在周華健多場演唱會上獲得特別介紹，其音樂才華備受圈內高度肯定，屠穎更曾獲得金曲獎最佳編曲人獎，為許多天王天后創作出膾炙人口的歌曲。無奈屠穎本月初傳出過世消息，因運動時於跑步機上摔倒而發生意外，消息震驚音樂圈。

周華健今在演唱會上追憶已故好友，背後的大螢幕更播放屠穎的照片，周華健說：「他是台灣音樂的巨人，永遠的屠穎，永遠我們會懷念屠穎，他是台灣音樂的中流砥柱，他是我們永遠的朋友！再次感謝在坐的每一位歌迷，謝謝你們的邀約，我愛高雄！」接著獻唱壓軸曲〈朋友〉，串起對屠穎無盡思念，把感謝與祝福全都寄託在歌裡，氣氛令人動容。



